Avec Alan Techer toujours convalescent et Julien Enjolras indisponible, le Tati Team Beringer Racing a dû recruter un nouveau trio pour les 12 Hours of Estoril. Le Suisse Sébastien Suchet fera équipe au Portugal avec son frère Valentin et avec le Français Morgan Berchet.

Auteur du meilleur tour en course aux 24 Heures Motos 2021 au guidon de la Kawasaki Tati Team Beringer Racing, Alan Techer s’est blessé le week-end suivant en championnat de France Superbike. Il s’est fracturé deux métacarpes. Il n’est pas assez rétabli pour participer aux 12 Hours of Estoril et préfère revenir à 100 % pour le Bol d’Or.

Pour le remplacer aux côtés de Sébastien Suchet, l’équipe fait appel à Valentin Suchet, le jeune frère du pilote suisse. Valentin Suchet était au guidon de la Suzuki du Junior Team LMS aux 24 Heures Motos.

Pour remplacer Julien Enjolras absent au Portugal, le Tati Team Beringer Racing a recruté Morgan Berchet. Le pilote français a remporté la Coupe du Monde FIM Superstock 2015 avec le Team 33 Louit Moto.

La Kawasaki #4 du Tati Team Beringer Racing avait animé les qualifications et le début de course au Mans avant d’être retardé par un problème mécanique puis contraint à l’abandon après plusieurs chutes.

