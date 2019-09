Nouveaux acteurs en FIM EWC

Plusieurs équipes font leur entrée en Championnat du Monde FIM d’Endurance. Parmi les nouveaux venus, l’équipe officielle du BMW Motorrad World Endurance Team, le Team JEG-Kagayama venu d’Espagne et les Anglais du British Endurance Racing Team.

Ces nouveaux acteurs s’engagent sur la saison FIM EWC 2019-2020 qui s’ouvre les 21 et 22 septembre avec le Bol d’Or sur le Circuit Paul Ricard dans le sud de la France.

La plus en vue est la nouvelle équipe officielle BMW Motorrad World Endurance Team. Directement soutenu par le constructeur allemand et confié au team belge de Werner Daemen qui fait briller la BMW S 1000 RR en championnat allemand IDM Superbike, le BMW Motorrad World Endurance Team est attendu dans le peloton de tête. Au guidon de la BMW #37, l’Urkrainien Ilya Mikhalchik et l’Allemand Julian Puffe qui dominent le championnat IDM Superbike et le Français Kenny Foray, champion du monde FIM EWC 2014, pilote d’expérience en Endurance et sur BMW après deux saisons avec le Team ERC.

Le Team JEG-Kagayama évolue depuis plusieurs années en championnat d’Espagne Superbike. Il est managé par un ancien pilote d’endurance, Juan-Eric Gomez, vice-champion du monde d’Endurance en 1994 et 1997 et pilote officiel, entre autres, au Suzuki Endurance Racing Team, et avec le soutien du pilote japonais Yukio Kagayama, grand animateur des Suzuka 8 Hours. Avec ces deux managers, le Team JEG-Kagayama est à surveiller dès le Bol d’Or. Sa Suzuki #71 est aux mains d’un autre spécialiste de l’Endurance, le Français Grégory Leblanc, qui fait équipe avec le Japonais Naomichi Uramoto et le Luxembourgeois Chris Leesch, pilotes JEG en championnat d’Espagne. Paul Dufour est pilote remplaçant.

Le British Endurance Racing Team s’engage sur la saison après avoir fait des galops d’essais aux 8 Hours of Oschersleben ces deux dernières saisons. Cette équipe, basée au Nord de Londres, est managée par David Railton, un ancien pilote d’Endurance vu, entre autres, à la 12e place à l’arrivée des 24 Heures Motos 1988. Au guidon de la Suzuki anglaise #31, trois pilotes britanniques, Jonathan Railton, Dave Ferns et John Blackshaw.

Autre nouveau venu au Bol d’Or, le team espagnol Kawasaki Català Aclam, animateur des 24 Horas de Catalunya, viendra tester ses performances face aux équipes du Championnat du Monde FIM EWC avec Enrique Ferrer, David Sanchis et Arturo Tizon.

