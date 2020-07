Nouvelle donne pour Webike SRC Kawasaki France Trickstar

De notre partenaire Fimewc.com

Webike SRC Kawasaki France Trickstar, Champion du Monde FIM EWC 2018-2019, roulera en pneumatiques Michelin suite au retrait de Pirelli en cours de saison.

Surprises par le retrait sans préavis de Pirelli de l’Endurance mondiale, plusieurs équipes ont dû chercher le soutien d’un autre manufacturier pour poursuivre la saison. Le team le plus en vue est le Webike SRC Kawasaki France Trickstar. Fidèle à Pirelli depuis 14 saisons, le champion du monde en titre doit désormais préparer la suite de sa saison avec de nouveaux paramètres techniques.

La Kawasaki #11 se présentera en pneus Michelin dès les 24 Heures Motos fin août. Ce changement en cours de saison impose de revoir tous les réglages de la ZX-10RR.

« Après 14 ans de raisonnement châssis avec Pirelli, il va falloir changer notre façon de travailler, explique Gilles Stafler, team manager de l’équipe officielle Kawasaki. Ce n’est pas du plug & play. A nous de travailler sur la moto pour l’adapter aux pneus Michelin. Notre seule séance d’essais aura lieu cette semaine au Mans. Il va falloir vite trouver les solutions et nous allons avoir beaucoup de travail car de Pirelli à Michelin, on change de construction, de développement… Nous avons l’avantage d’avoir deux pilotes qui connaissent les pneus Michelin. Erwan Nigon travaille au développement des pneus chez Michelin et Jérémy Guarnoni roule Michelin en CEV en Espagne. David Checa a assez d’expérience pour s’adapter rapidement. »

