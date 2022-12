Le Team Bolliger Switzerland a dévoilé son équipage pour le Championnat du monde d’Endurance FIM 2023. L’objectif de la structure alignant une Kawasaki est de se classer dans les cinq premières places au classement général.

Nico Thöni (Autriche, 27 ans) disputera une deuxième saison avec le Team Bolliger Switzerland tandis que Marcel Brenner (Suisse) est engagé à plein temps après avoir participé aux 12 Heures d’Estoril en 2021 sur la Formula EWC n° 8 de l’équipe. Patrick Hobelsberger (Allemagne), une des têtes d’affiche du Championnat du monde Supersport FIM et vainqueur du titre IDM par le passé, complétera l’effectif du Team Bolliger Switzerland pour ce qui sera sa première expérience en courses de 24 heures.



Brenner, 25 ans, et Hobelsberger, 26 ans, remplacent Jan Bühn et Jesper Pellijeff, qui ont quitté le Team Bolliger Switzerland avec les meilleurs vœux du Team Manager, Kevin Bolliger.



“Comme Jan et Jesper, Nico a fait du très bon travail en 2022, et nous sommes très heureux de le garder dans notre équipe”, dit Kevin Bolliger.“Il peut réaliser un bon temps au tour en qualification et il est aussi très rapide quand il pleut. Il m’a montré pendant la saison 2022 qu’il est vraiment motivé pour faire de l’endurance. Il a eu l’esprit très ouvert pour changer sa préparation personnelle, et cela m’a montré qu’il veut vraiment atteindre ses objectifs avec nous.”



“Marcel est un jeune pilote de World Supersport qui a fait les 12 Heures d’Estoril avec notre équipe en 2021. Il devait courir le Bol d’Or cette année avec nous, mais il a chuté lors de la manche World Supersport de Magny-Cours et s’est cassé la main, donc il n’a pas pu rouler. Il n’a jamais participé à une épreuve de 24 heures auparavant et maintenant, trois de ces longues courses l’appellent. Mais il est très excité et très curieux de découvrir ce qui l’attend. Il est fort, rapide, et c’est vraiment important pour nous d’avoir un Suisse dans notre équipe.”



“Patrick est un nouveau venu dans les épreuves d’endurance, mais il a fait quelques bonnes courses avec Kallio Racing en World Supersport. Il s’est blessé au coude lors d’une violente chute la saison dernière, mais il a signé avec une équipe du championnat allemand de Superbike ainsi qu’avec nous pour l’EWC, et nous sommes très heureux de l’avoir dans notre équipe. Nous avons aussi trois pilotes germanophones désormais, et cela va certainement aider la communication.”



Concernant les départs de Jan Bühn et Jesper Pellijeff, Bolliger ajoute :“Jesper aimerait se concentrer davantage sur les courses sprint, mais je sais que si j’ai besoin d’un pilote, je suis toujours autorisé à l’appeler, c’est ce qu’il m’a dit. J’espère vraiment que Jan trouvera une bonne place dans le paddock EWC, car c’en est l’un des coureurs les plus expérimentés, il est très régulier et très bon. J’ai beaucoup apprécié le temps passé avec lui dans notre équipe, c’était vraiment bien, mais nous avons décidé de faire un changement même si tout va bien entre nous.”



À l’approche de sa 42e saison en EWC, l’équipe fondée par l’ancien coureur Hanspeter Bolliger en 1982, et dirigée aujourd’hui par son fils Kevin, est la seule à avoir été toujours présente dans le championnat, dont elle est l’une des principales structures privées. Elle s’est classée septième au classement final de l’EWC en 2022 et a obtenu une belle troisième place au classement des équipes indépendantes.



“Le top 5 sera l’objectif en 2023”, poursuit Bolliger.“Je sais que c’est un gros objectif face à toutes ces formations de haut niveau. Nous avons effectué d’autres changements dans l’équipe et avec certains fournisseurs, mais nous gardons ces changements secrets pour l’instant, car nous n’aimons pas jouer avec des cartes complètement ouvertes. Mais si nous pouvons être constants comme je sais que nous le pouvons, avec le package et les pilotes que nous avons, je suis sûr que nous pouvons faire beaucoup. Je suis curieux de la saison à venir et j’ai hâte qu’elle commence.”



Le Championnat du monde d’Endurance FIM 2023 comprendra quatre épreuves et débutera par les 24 Heures Motos en France, au Mans, du 13 au 16 avril.

Ad

FIM EWC Le FIM EWC et DSE se joignent à la course pour un avenir durable 30/11/2022 À 14:48

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC La date est fixée : les billets pour les 24H SPA EWC Motos seront en vente à partir du 30 novembre 30/11/2022 À 14:38