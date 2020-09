Après le Bol d’Or et les 24 Heures Motos, le Wójcik Racing Team s’impose en EWC Dunlop Independent Trophy et monte sur le podium des 12 Hours of Estoril. Cette équipe polonaise reçoit la prime de 4 000 € réservée au vainqueur du EWC Dunlop Independent Trophy devant le Team Aviobike et le Wójcik Racing Team 2.

Le Wójcik Racing Team est vraiment l’équipe privée en vue en Championnat du Monde FIM EWC. Pour la 3e fois cette saison, ce team privé polonais sur Yamaha remporte l’EWC Dunlop Independent Trophy et la prime de 4 000 € accordée au vainqueur à Estoril. Le Wójcik Racing Team s’offre également un nouveau podium au Portugal en terminant 3e des 12 Hours of Estoril, finale de la saison, avec Gino Rea, Broc Parkes et Sheridan Morais. Après une 2e place au Bol d’Or, Wójcik Racing Team termine ainsi au 4e rang en Championnat du Monde FIM EWC 2019-2020, au milieu des meilleures équipes officielles.

FIM EWC Victoire du YART Yamaha à Estoril, 16e titre mondial pour Suzuki Endurance Racing team HIER À 20:46

Deux équipes Superstock complétent le podium EWC Dunlop Independent Trophy à Estoril. Le Team Aviobike (Giovanni Baggi, Andrea Boscoscuro et Christian Napoli), 11e au Portugal, prend la 2e place et la prime associée de 3 000 €.

Le Wójcik Racing Team 2, seconde équipe du clan Wójcik engagée en Superstock, prend la 3e place en EWC Dunlop Independent Trophy et la prime de 2 700 €. Marek Szkopek, Adrian Pasek et Christoffer Bergman ont amené la Yamaha 777 à la 12e position à l’arrivée des 12 Hours of Estoril.

Cinq autres équipes privées équipées en Dunlop ont été récompensées sur ces 12 Hours of Estoril. Elles reçoivent des primes de 2 300 € à 1 250 € pour le 8e classé en EWC Dunlop Independent Trophy.

Reconduit pour la 5e saison par Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, les organisateurs de chaque course du Championnat du Monde FIM EWC et le manufacturier Dunlop, le EWC Dunlop Independent Trophy est destiné à soutenir les équipes privées équipées en Dunlop et qui ne bénéficient pas d’une aide directe d’un constructeur. Le montant des primes sur chacune des deux courses de 24 heures ont été augmenté cette saison des 10 000 €. Cela porte cette saison à 120 000 € le montant global des primes destinées à soutenir les équipes privées en Dunlop.

12 Hours of Estoril 2020 – Classement EWC Dunlop Independent Trophy

Cl N° Team Nat Bike Model Cat Prizes 1 77 Wójcik Racing Team POL Yamaha YZF-R1 EWC 4 000 € 2 101 Team Aviobike ITA Yamaha YZF-R1 SST 3 000 € 3 777 Wójcik Racing Team 2 POL Yamaha YZF-R1 SST 2 700 € 4 34 JMA Motos Action Bike FRA Suzuki GSX-R1000 SST 2 300 € 5 44 No Limits Motor Team ITA Suzuki GSX-R1000 SST 2 000 € 6 199 Artec FRA Kawasaki ZX-10R SST 1 750 € 7 12 LCR Endurance FRA Yamaha YZF-R1 SST 1 500 € 8 31 British Endurance Racing Team GBR Suzuki GSX-R1000 EWC 1 250 €

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Déjà 15 points pour YART Yamaha à Estoril HIER À 15:55