Nouvelle ZX-10RR pour le Team SRC Kawasaki France

La Kawasaki ZX-10RR 2019 fait partie des nouveautés très attendues et présentées lors des salons moto de cette fin d’année. Cette nouvelle version est déjà entre les mains du Team SRC Kawasaki France et les premiers essais sont promoteurs.

Le Team SRC Kawasaki France a déjà pu faire un premier galop d’essai sur le circuit du Castellet avec la version 2019 de la ZX-10RR. Gilles Stafler, team manager de l’équipe officielle Kawasaki, est très confiant après cette courte prise de contact. « L’évolution 2019 est concentrée sur le moteur qui affiche 6 ch de mieux et plus de couple, précise Gilles Stafler. Nous avons monté ce nouveau moteur 2019 dans le châssis de notre moto du Bol d’Or. Malgré une piste humide, David Checa a pu constaté un meilleur comportement de la machine. Le moteur reprend mieux à plus bas régimes et il est plus facile à exploiter. Pour la puissance, il faudra attendre nos prochains tests en Espagne sur piste sèche. »

Le Team SRC Kawasaki France compte aussi sur ces essais hivernaux pour valider la fiabilité de ce nouveau moteur sur 4 000 à 5 000 km et arriver fin prêt aux 24 Heures Motos en avril 2019.

