Nouvelles ambitions au Maco Racing

Soutenue par Yamaha Europe, l’équipe slovaque du Maco Racing aligne un nouvel équipage aux 24 Heures Motos. James Ellison, Enzo Boulom et Stefan Hill seront au guidon de la Yamaha #14.

Au pied du podium au Bol d’Or en septembre dernier, le Maco Racing pointe 7e au classement provisoire du Championnat du Monde FIM EWC 2019-2020 après une course difficile à Sepang.

Avec un soutien direct de Yamaha Europe et un équipage recomposé, l’équipe de Brastislava compte bien de se faire remarquer et remonter au classement. Martin Kuzma, team manager, confie la Yamaha Maco Racing aux Anglais James Ellison et Stefan Hill et au Français Enzo Boulom. « L’objectif est d’entrer dans le Top10 à la meilleure place possible même si on sait que la concurrence sera rude » avoue Martin Kuzma.

Très expérimenté, James Ellison, champion du monde d’Endurance 2003, a couru en MotoGP et en BSB British Superbike. A 39 ans, il sera le pilier de cette équipe aux côtés d’Enzo Boulom, 23 ans, remarqué en championnat de France Supersport et 4e en Coupe du Monde FIM d’Endurance la saison dernière avec le Team 33 Coyote Louit Moto, et de Stefan Hill, 22 ans, issu du championnat du monde FIM Supersport.

