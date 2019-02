Nouvelles ambitions pour Motobox Kremer

Après une 9e place à l’arrivée du Bol d’Or, Motobox Kremer Racing affine sa préparation pour les 24 Heures Motos. Geoffroy Dehaye, Jan Viehmann et Gregory Ortiz seront au guidon de la Yamaha R1 de ce team allemand qui fêtera ses 20 ans au Mans.

Sur l’élan de son arrivée dans le Top10 en septembre dernier au Bol d’Or, course d’ouverture de la saison FIM EWC 2018-2019, Motobox Kremer Racing est en pleine préparation pour les 24 Heures Motos, 2e manche disputée les 20 et 21 avril prochain au Mans.

Cette équipe allemande, pilier du le championnat du monde FIM EWC, peaufine la préparation de sa Yamaha R1. Il s’agit en particulier d’optimiser la réactivité dans les stands pour être plus rapide lors des changements de roues ou pour le remplacement de pièces en cas de chute.

« Nous savons que nous pouvons entrer dans le Top15 au Mans et même mieux, affirme Manfred Kremer, team manager Motobox. Comme au Bol d’Or, il faudra rester concentré sur la course. Nous repartons avec Geoffroy Dehaye et Gregory Ortiz qui feront équipe au Mans avec Jan Viehmann. Christopher Kemmer, présent avec nous au Bol d’Or, se concentre sur le championnat Alpe Adria. »

Le Motobox Kremer Racing dispute l’intégralité du championnat du monde FIM EWC depuis 2005 mais a débuté sa carrière en Endurance aux 24 Heures Motos 1999. Les 20 et 21 avril prochain, l’équipe fêtera donc ses 20 ans au Mans.

Plus d’infos sur Motobox Kremer Racing sur https://www.fimewc.com/team/motobox-kremer/

