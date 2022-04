Philipp Öttl va faire ses débuts dans le Championnat du Monde d’Endurance FIM en tant que remplaçant tardif de Chaz Davies chez ERC Endurance-Ducati lors de l’ouverture de la nouvelle saison avec les 24 Heures Motos, du 14 au 17 avril.

Davies avait été appelé par l’équipe allemande après la chute de Lorenzo Zanetti lors d’une course du Campionato Italiano Velocità au Misano World Circuit Marco Simoncelli, au début du mois.



Tombé malade durant la préparation de cette célèbre course disputée de jour et de nuit au Mans, Davies n’y participera cependant pas et c’est Öttl qui sera associé aux Espagnols David Checa et Xavi Forès. L’Allemand Marc Moser reste le quatrième pilote de l’équipe.



“Je suis excité et impatient de voir ce qui va se passer, car je n’ai jamais fait de course d’endurance jusqu’à présent”, déclare Öttl.“Je connais maintenant la Ducati Panigale V4R de WorldSBK et je m’y habitue de mieux en mieux. J’ai l’avantage d’avoir déjà fait beaucoup de courses au Mans pendant mes périodes en Moto3 et Moto2, et je connais très bien le circuit.”

