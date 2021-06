Les 12 et 13 juin, le circuit Bugatti au Mans accueille les 24 Heures Motos, premier rendez-vous du Championnat du Monde FIM d’Endurance 2021. Il s’annonce d’autant plus palpitant que de nouvelles formations et des favoris se pressent dans le rang des officiels comme du côté des privés de plus en plus ambitieux.

L’attente a fait monter la pression. Les nouveaux prétendants au titre mondial 2021 s’élanceront pour la première fois cette saison au Mans.

Parmi les équipes officielles, on retrouvera des formations connues comme le YART Yamaha qui reconduit son trio Karel Hanika, Marvin Fritz et Niccolò Canepa, vice-champion du monde la saison dernière.

Même stabilité chez Webike SRC Kawasaki France Trickstar, champion du monde FIM EWC 2018-2019, qui se relance dans la chasse au titre avec Jérémy Guarnoni, Erwan Nigon et David Checa.

Vainqueur des 24 Heures Motos 2020 et champion du monde FIM EWC 2017-2018, le team japonais F.C.C. TSR Honda France fait entrer Yuki Takahashi aux côtés de Josh Hook et de Mike di Meglio.

Chez BMW Motorrad World Endurance Team, très impressionnant lors des tests avec la nouvelle M 1000 RR, l’Espagnol Javier Forés se joint à Markus Reiterberger et Ilya Mikhalchik. Kenny Foray est le 4e pilote de cette formation BMW dont le double objectif est une première victoire sur 24 heures et un premier titre mondial.

Les ambitions sont les mêmes chez ERC Endurance-Ducati. La Panigale V4R sera confiée à Mathieu Gines, Louis Rossi et Etienne Masson, champion du monde la saison dernière avec le SERT, avec Sylvain Barrier en pilote remplaçant.

La nouvelle donne SuzukiLe Yoshimura SERT Motul est particulièrement attendu en piste. Cette nouvelle alliance de deux équipes mythiques a de quoi faire rêver. Yoshimura, Suzuki Japon et le SERT, champion du monde en titre, s’associent pour conquérir une nouvelle couronne mondiale. Au guidon de la GSX-R1000R, Gregg Black et Xavier Siméon reçoivent le renfort de Sylvain Guintoli, champion du monde Superbike 2014, et de Kazuki Watanabe, 4e pilote.

Des équipes privées sont en mesure de contrer ces formations officielles. Parmi les challengers remarqués la saison dernière, les Polonais du Wójcik Racing Team, les Français du team VRD Igol Experiences et 3ART Best of Bike ou la formation slovaque Maco Racing. Le Bolliger Team Switzerland reste aussi un concurrent à surveiller.

Nouveau venu en catégorie EWC, Moto Ain, double vainqueur de la Coupe du Monde Superstock, a également de grandes ambitions avec Roberto Rolfo, Robin Mulhauser et Randy de Puniet.

Tout cela augure d’un très grand spectacle sur le circuit Bugatti d’autant plus que la lutte sera aussi serrée en catégorie Superstock.

Les premiers essais officiels des 24 Heures Motos débuteront jeudi 10 juin pour nous dévoiler un premier aperçu de la nouvelle hiérarchie en Endurance mondiale.

