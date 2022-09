Les 24H SPA EWC Motos vont devenir plus importantes et plus belles encore en devenant un élément clé du Championnat du monde d’Endurance FIM en 2023, après que l’alliance entre Discovery Sport Events, promoteur de l’EWC, le Circuit de Spa-Francorchamps et PHA Claude Michy a été étendue.

Désigné comme agence de coordination de l’événement pour les premières 24H SPA EWC Motos qui ont eu lieu en juin de cette année, PHA Claude Michy en devient le promoteur local pour une période de neuf années, tout en conservant ses responsabilités actuelles liées à l’organisation.



Non seulement la nature pluriannuelle de l’accord témoigne de la confiance que Discovery Sports Events, promoteur de l’EWC, et le Circuit de Spa-Francorchamps placent en PHA Claude Michy, elle illustre aussi très clairement les efforts qui sont effectués pour établir les 24H SPA EWC Motos comme un rendez-vous phare du calendrier international de motocyclisme.



DES STANDARDS ÉLEVÉS EN MATIÈRE D’ORGANISATION ET L’EXPÉRIENCE DU PUBLIC POUR PRIORITÉ

PHA Claude Michy a promu, avec grand succès, la manche française de la saison MotoGP lors des 29 dernières années. L’expertise, l’expérience et la vision à long terme de l’entreprise créeront une base solide qui permettra aux 24H SPA EWC Motos de gagner en envergure et en popularité.



En plus de renforcer les standards élevés en matière organisationnelle qui ont été mis en évidence lors des 24H SPA EWC Motos sur le Circuit de Spa-Francorchamps au début du mois de juin, PHA Claude Michy aura comme priorité absolue de proposer une expérience encore supérieure au public dans le cadre de mesures visant à augmenter le nombre de spectateurs.



Si les détails en sont encore au stade préparatoire, les fans peuvent s’attendre à davantage d’attractions et d’expériences pour compléter l’action exaltante fournie en piste par les pilotes de l’EWC sur le légendaire Circuit de Spa-Francorchamps.



COMMENT L’EWC A RECRÉÉ L’ESPRIT D’UNE COURSE EMBLÉMATIQUE DE 24 HEURES

Les 24H SPA EWC Motos ont recréé l’esprit des célèbres 24 Heures de Liège, qui ont compté pour le Championnat du monde d’Endurance FIM jusqu’en 2001, lorsqu’elles ont eu lieu pour la première fois en juin.



Devenu rapidement un classique de l’ère moderne avec une liste des engagés de haut niveau et une course passionnante, l’événement s’est déroulé sur une piste améliorée spécifiquement pour l’EWC dans le cadre d’un programme d’investissement de 25 millions d’euros.



Deuxième des trois courses de 24 heures inscrites au calendrier de l’EWC pour 2022, les 24H SPA EWC Motos se sont distinguées par le tracé de 6,985 kilomètres du Circuit de Spa-Francorchamps, sa nature ondulée et le mélange qu’il propose de virages à basse, moyenne et haute vitesse, ainsi que par le potentiel de conditions météorologiques changeantes et imprévisibles en raison de sa situation dans la forêt des Ardennes.



Le retour du Circuit de Spa-Francorchamps au calendrier de l’EWC a été le résultat de changements demandés à la fois par la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) et la Fédération Motocycliste de Belgique (FMB).



Au cœur de ces changements, qui ont été ratifiés par la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) conformément aux exigences des courses automobiles, se trouvent l’élargissement des zones de dégagement dans plusieurs virages, le repositionnement des barrières de sécurité dans certaines sections, ainsi que le réalignement du virage à gauche de Speaker’s Corner – mais uniquement pour les motos. Des travaux d’infrastructure supplémentaires et la construction d’une tribune spéciale au sommet du Raidillon ont également été entrepris.



François Ribeiro, directeur de Discovery Sports Events, le promoteur de l’EWC, déclare :“Claude et sa société sont toujours des références en matière d’organisation et de promotion d’événements moto, et il n’est pas surprenant que leur participation à la manche française du MotoGP ait reçu de nombreuses récompenses et éloges. C’est donc un grand plaisir de les avoir comme partenaire de confiance et à long terme sur les 24H SPA EWC Motos, un événement qui n’en est qu’à ses débuts mais qui a le potentiel pour devenir quelque chose de très spécial. Dès le début, nous savions que la combinaison de la ‘culture moto’ de Claude Michy et du Circuit de Spa-Francorchamps serait parfaite, c’est pourquoi nous avions recommandé et contribué à la nomination de Claude dans son rôle initial. L’élargissement de son champ d’action dans le cadre d’un accord à long terme était une étape évidente pour la suite, qui apportera de substantiels avantages à l’événement.”



Amaury Bertholomé, directeur général du Circuit de Spa-Francorchamps, déclare :“Le Circuit de Spa-Francorchamps se réjouit de la collaboration fructueuse établie avec François Ribeiro et Claude Michy dans le cadre des 24H SPA EWC Motos, une course promise à un grand avenir sur notre circuit. L’expertise du promoteur de l’EWC, Discovery Sports Events, et de PHA Claude Michy a été démontrée dans le monde de la course moto et les modifications apportées à la piste ainsi que la qualité de l’édition 2022 ont été saluées par l’ensemble du monde motocycliste. Après cette première édition réussie, le circuit passe le flambeau de l’organisation tout en restant impliqué à 100 % pour que l’événement grandisse lors des éditions futures, grâce à cette collaboration et avec le soutien des acteurs locaux de la course motocycliste.”



Claude Michy déclare :“Je remercie Discovery Sports Events et le Circuit de Spa-Francorchamps de la confiance qu’ils m’accordent, ainsi qu’à ma société, pour ce nouveau défi sur ce site mythique. Notre engagement sera total dans la collaboration avec le circuit sous la direction d’Amaury Bertholomé et de ses équipes, et de François Ribeiro chez Discovery, promoteur de l’EWC – un championnat du monde dont l’évolution est permanente.”

