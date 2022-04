Les téléspectateurs de la chaîne L’Équipe vont pouvoir suivre en direct et en différé toutes les manches du Championnat du monde d’Endurance FIM en 2022.

Le Championnat du monde d’Endurance (EWC), qui se déroule de jour comme de nuit sur des circuits emblématiques tels que Le Mans, Spa-Francorchamps, Suzuka et Paul Ricard, est l’ultime test à grande vitesse pour le pilote et la machine.



La confirmation que la chaîneL’Équipepoursuivra son engagement de longue date envers l’EWC fait suite à l’extension d’un accord existant avec le promoteur de l’EWC, Discovery Sports Events, pour trois saisons supplémentaires, à partir des 24 Heures Motos de la semaine prochaine (16-17 avril).



François Ribeiro, directeur de Discovery Sports Events, a déclaré :“C’est une excellente nouvelle non seulement pour l’EWC et toutes ses parties prenantes, mais aussi pour les fans de courses d’endurance et de sport automobile en général, car nous pouvons compter surL’Équipecomme l’un de nos précieux diffuseurs pour trois années supplémentaires. La couverture gratuite de qualité deL’Équipecouvre les segments clés de la course et c’est donc le complément parfait de la couverture exhaustive d’Eurosport France. Elle associe également l’action en piste à l’avis d’experts d’une chaîne dédiée aux courses d’endurance. Avec trois courses de jour et de nuit au calendrier cette saison, nous sommes ravis queL’Équipefasse partie d’une liste toujours plus étendue de partenaires diffuseurs du monde entier.”



Jérôme Saporito, responsable de la chaîneL’Équipe, a déclaré :“C’est avec grand plaisir queL’Équiperenouvelle les droits télévisuels du Championnat du monde d’Endurance FIM de moto. C’est dans l’ADN de la chaîne de proposer toujours plus d’événements emblématiques du sport français et mondial. Avec les 24 Heures Motos au Mans et le Bol d’Or au Castellet, cette promesse est parfaitement tenue. Les images des pilotes courant vers leurs motos sont légendaires et ont toujours fait rêver les passionnés de deux-roues. C’est dans cet esprit que nous allons poursuivre ce partenariat. La chaîne poursuit ainsi sa politique de promotion des sports mécaniques avec l’endurance auto et l’endurance moto.”



La couverture de l’EWC sur la chaîneL’Équipeest assurée par l’ancien pilote Christian Lavieille, qui a remporté le Championnat du monde d’Endurance FIM en 1998 et a gagné trois fois le Bol d’Or comptant pour l’EWC. Lavieille fera partie d’une équipe de six personnes de la chaîne L’Équipe lors de la 45e édition des 24 Heures Motos, la semaine prochaine.



Treize vainqueurs actuels ou anciens de l’EWC FIM participeront à l’ouverture de la saison, tandis que six constructeurs et trois marques de pneumatiques seront représentés. Le résultat de la dernière course EWC de 2021 a été décidé par 0,070 seconde.



Un aperçu complet de la couverture de l’EWC pour 2022, y compris les détails de la diffusion non-stop sur la plateforme Discovery Sports – Eurosport en France –, sera publié la semaine prochaine.

Ad

FIM EWC Une nouvelle mission pour National Motos dans l’EWC 2022 IL Y A 21 HEURES

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Des essais positifs pour F.C.C TSR Honda France avant Le Mans en EWC 05/04/2022 À 13:58