Les très attendues 24H SPA EWC Motos, deuxième manche du Championnat du Monde d’Endurance FIM 2022, ont un nouvel horaire de départ.

Cela fait plus de 21 ans que l’on attend le départ d’une manche de l’EWC sur l’emblématique Circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Mais l’attente aura été un peu plus courte que prévu, puisque la nouvelle heure de départ de la grande course du samedi 4 juin a été fixée à 13 heures (13h00 CET).Le départ est ainsi avancé d’une heure, par rapport au programme initial, pour répondre aux exigences de la diffusion en direct. La course étant prévue pour durer 24 heures, l’arrivée sera jugée le dimanche 5 juin à 13h00 CET.En plus de la couverture en direct et en continu sur Eurosport Player et des moments clés en direct sur Eurosport et d’autres réseaux dans le monde, les 24H SPA EWC Motos seront retransmises en direct par la chaîne belge RTBF grâce à son service de streaming Auvio.Les 24H SPA EWC Motos font revivre l’esprit des 24 Heures de Liège, autrefois un pilier du calendrier EWC, alors que le légendaire circuit des Ardennes s’apprête à accueillir une compétition moto de niveau international pour la première fois depuis 2001 sur un tracé conçu et préparé spécifiquement pour le retour de l’EWC.Yoshimura SERT Motul, qui compte le Belge Xavier Siméon dans son équipage de trois pilotes, est en tête du classement EWC après sa victoire aux 24 Heures Motos qui ont ouvert la saison au Mans le mois dernier. Autre tête d’affiche, le BMW Motorrad World Endurance Team est basé en Belgique, tandis que plusieurs pilotes belges peuvent prétendre à un bon résultat dans le Dunlop Superstock Trophy.Les horaires prévisionnels complets de l’EWC sont les suivants :10h00-12h00 : Essais Libres15h40-17h30 : Première Qualification21h40-00h00 : Essais de nuit09h00-10h50 : Seconde Qualification09h00-09h45 : Warm-up13h00 : départ des 24H SPA EWC Motos13h00 : arrivée des 24H SPA EWC MotosLes billets sont toujours en vente pour les 24H SPA EWC Motos. Pour plus d’information, rendez-vous sur :