Alors qu’un trio BMW Motorrad World Endurance Team, Yoshimura SERT Motul et le YART – Yamaha Official EWC Team animaient les premières de course, la BMW Motorrad vient de chuter.

Après le holeshot habituel de Gregg Black pour le Yoshimura SERT Motul, la lutte a immédiatement débuté en tête entre cette Suzuki officielle, le F.C.C. TSR Honda France avec Mike di Meglio et le BMW Motorrad World Endurance Team avec Javier Forés. Marvin Fritz, auteur du meilleur tour en 1’39.384 pour le YART – Yamaha Official EWC Team, est venu se mêler à la bagarre pour terminer son relais en tête de la course.

Après les premiers relais, une bagarre à trois s’est installée entre le BMW Motorrad World Endurance Team, le Yoshimura SERT Motul et le YART – Yamaha Official EWC Team. Tout va être à refaire pour l’équipe BMW qui a chuté après 2 h 30 de course.

Dans leur sillage, Webike SRC Kawasaki France Trickstar et F.C.C. TSR Honda France luttent pour la 4e place devant le VRD Igol Experiences, ERC Endurance-Ducati et Tati Team Beringer Racing.

En Superstock à l’orée du Top 10, BMRT 3D Maxxess Nevers, Wójcik Racing Team 2 et National Motos se disputent le commandement en Superstock.

