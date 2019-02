Premier double évènement FIM / FIA à Sepang du 13 au 15 décembre 2019

Le Circuit International de Sepang et Eurosport Events innovent en Malaisie et lancent, du 13 au 15 décembre prochain, le premier double événement auto et moto qui marquera l’histoire des sports mécaniques en Asie. Ce rendez-vous inédit sera l’un des premiers sous l’égide commune de la FIM et de la FIA.

#RoadToMalaysia 2019, un grand et double festival associant la passion de la compétition et du spectacle, vient d’être annoncé le 12 février par Razlan Ahmad Razali, Directeur Général du Circuit International de Sepang, en présence du Premier Ministre de Malaisie, Tun Dr. Mahathir Mohamad, lors de la remise des prix PETRONAS SIC Motorsports Association of Malaysia.

La première édition des 8 Hours of Sepang en décembre prochain sera la manche qualificative des Suzuka 8 Hours 2020 mais aussi l’un des piliers d’un double événement inédit dans le monde des sports mécaniques en Asie. Les 14 et 15 décembre prochain, le Circuit International de Sepang et Eurosport Events associeront pour la première fois sur un même week-end deux grands rendez-vous internationaux deux et quatre roues en piste de jour comme de nuit : le FIM EWC avec les 8 Hours of Sepang et la Grande Finale 2019 du FIA WTCR-World Touring Car presented by Oscaro.

Qualification pour Suzuka

Les 8 Hours of Sepang, 2e manche du calendrier FIM EW 2019-2020 entre le Bol d’Or 2019 et les 24 Heures Motos au Mans, marqueront l’ouverture des épreuves hivernales initiées par Eurosport Events, promoteur du championnat du monde d’Endurance, dans le cadre de sa réforme du calendrier.

Samedi 14 décembre, la toute première édition des 8 Hours of Sepang mettra en piste les meilleurs teams asiatiques qui souhaitent se qualifier pour la grande finale Suzuka 8 Hours et les équipes permanentes en FIM EWC qui seront invitées à Sepang.

Large exposition médiatique

Les 8 Hours of Sepang tout comme la grande finale FIA WTCR/Oscaro bénéficieront d’une large exposition médiatique internationale sur cinq continents avec l’appui du groupe Discovery.

Razlan Razali, Sepang International Circuit CEO

« Après le départ de la F1 de Malaisie, nous avons voulu inscrire à notre calendrier de nouveaux événements internationaux. Suite aux votes de nos fans et à l’étude de ces championnats, les deux plus importantes séries étaient le FIM EWC et le FIA WTCR, deux championnats du monde dont Eurosport Events est le promoteur.

Cette collaboration particulière avec Eurosport Events va faire naître un événement exceptionnel et inédit qui marquera l’histoire en Malaisie en unissant pour la première fois deux championnats du monde le même week-end. Les deux courses auront lieu jusqu’au coucher du soleil et le drapeau à damier se lèvera sous les nouveaux éclairages du SIC, Circuit International de Sepang.

Le Championnat du monde FIM Endurance World Championship est le plus important des championnats internationaux d’Endurance moto. La manche de Sepang baptisée 8 Hours of Sepang verra s’affronter les équipes japonaises et asiatiques puisqu’il s’agira d’une course qualificative pour les Suzuka 8 Hours 2020.

La participation de la Malaisie est la clé du succès de cet événement. Avec la création récente du PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team, nous prévoyons d’engager nos deux pilotes MotoGP et notre pilote Moto2 malaisien, Khairul Idham Pawi, pour la première manche des 8 Hours of Sepang.

Je suis certain que ces fascinants championnats du monde et l’engagement de nos pilotes attireront les fans de sport mécanique du monde entier en Malaisie. »

François Ribeiro, Head of Eurosport Events

« Nous sommes fiers de travailler avec le Circuit International de Sepang sur ce premier grand double événement FIM / FIA et d’écrire ainsi une nouvelle page de l’histoire des sports mécaniques en Malaisie. Ce week-end s’annonce comme un événement exceptionnel qui mêlera l’action et le spectacle, de jour comme de nuit, pour le plaisir des fans de sport auto et moto. Ce sera un rendez-vous inédit et majeur de la saison FIM EWC, qualificatif pour Suzuka 8 Hours 2020. En FIA WTCR/Oscaro, cette grande finale à Sepang devrait être le moment fort de la saison avec le couronnement du champion 2019. »

Les billets pour le double évènement FIM EWC et FIA WTCR sont d’ores et déjà en vente. Les tarifs débutent à RM275 pour la tribune principale. Plus d’information sur le site SIC : https://www.sepangcircuit.com/ticketing/wtrc-ewc.

#RoadToMalaysia - Rendez-vous à Sepang du 13 au 15 décembre 2019

