Première à Suzuka pour VRD Igol Pierret Expériences

Pour conclure sa montée en Formula EWC cette saison, VRD Igol Pierret Expériences va faire sa première apparition aux Suzuka 8 Hours. L’équipe française nous dévoile la préparation de cet engagement sur la Grande Finale FIM EWC 2018-2019.

Fidèle à son attitude posée et déterminée, VRD Igol Pierret Expériences organise sa venue aux Suzuka 8 Hours avec ordre et méthode. « Nous préparons cette course dans le calme avec sérénité et application, explique Yannick Lucot, team manager. Nous travaillons sur les motos et établissons nos listes de taches et des pièces et du matériel à envoyer à Suzuka. Tout part le 10 juillet. Yamaha Japon nous apporte un soutien logistique sur place. Ils sont vraiment aux petits soins et nous les remercions chaleureusement. Leur aide débutera dès notre arrivée à l’aéroport pour transférer toute l’équipe à Suzuka.

Nous découvrirons le circuit mercredi lors des essais privés. Nos principales difficultés seront de nous adapter rapidement au tracé de Suzuka et aux conditions météo. Mais nous sommes ravis de participer enfin aux Suzuka 8 Hours et nous espérons continuer à apprendre pour progresser encore ».

VRD Igol Pierret Expériences arrive à Suzuka en 8e place au classement provisoire du championnat du monde FIM EWC 2018-2019 après une saison d’initiation en catégorie reine plutôt réussie.

L’équipe française soutenue par Yamaha Europe a terminé toutes ses courses dans les points avec une belle 5e place en Slovaquie et sa première montée sur le podium EWC avec une 3e place en Allemagne début juin à Oschersleben.

Yannick Lucot nous livre sa synthèse de cette première saison EWC. « Une déception, ne pas avoir été prêt au Bol d’Or. Une leçon, on s’est vu trop beau trop tôt aux 24 Heures Motos (3e sur la grille de départ) mais nous avons bien réagi avec trois remontées successives avec un rythme qui aurait pu nous placer sur le podium. Une prise de conscience, le travail step by step qui nous amène dans le Top5 en Slovaquie. Un apprentissage qui se poursuit et un premier podium généreux en Allemagne mais il fallait savoir saisir l’opportunité. En résumé, petit à petit, on devient moins petit. Il faut se souvenir qu’il y a 10 ans, nous étions encore en 50cc sur des circuits de kart ».

