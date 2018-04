Première confrontation au Mans

F.C.C. TSR Honda France a dominé la première journée pré-tests 24 Heures Motos au Mans. 50 des 60 équipes engagées sur cette 2e manche du Championnat FIM EWC étaient présentes sur le circuit Bugatti malgré la pluie.Le grand retour des animateurs du FIM EWC a été largement perturbé par la pluie aujourd’hui au Mans. L’activité en piste a pourtant été intense pour 50 des équipes engagées les 21 et 22 avril au Mans.

Sur un circuit Bugatti détrempé, F.C.C. TSR Honda France a pris le meilleur avec Freddy Foray, Alan Techer et Josh Hook. Chaussé en Bridgestone, ce team japonais devance Mercury Racing, team tchèque lui aussi équipé par le même manufacturier. Mercury Racing est la nouvelle appellation du IV Racing BMW CSEU, 5e au Bol d’Or 2017. Il aligne au guidon Karel Hanika, Jakub Smrz et Sylvain Barrier et s’affirme comme un candidat sérieux au podium.

Le GMT94 Yamaha (Dunlop), champion du monde en titre et vainqueur du Bol d’Or, signe le 3e temps du jour et confirme ses ambitions d’une nouvelle victoire. L’équipe officielle française devance l’autre Yamaha officielle du YART (Bridgestone), le Suzuki Endurance Racing Team et Honda Endurance Racing, tous deux sur Dunlop.

Une seconde journée pré-tests est programmée demain mercredi sur le circuit Bugatti. Les premiers essais officiels des 24 Heures Motos auront lieu jeudi 19 avril.

Les 15 meilleurs temps du jour F.C.C. TSR Honda France – 1’47.438 Mercury Racing (BMW) – 1’48.052 GMT94 Yamaha – 1’48.172 YART Yamaha – 1’49.345 Suzuki Endurance Racing Team – 1’49.562 Honda Endurance Racing – 1’49.748 Wojcik Racing Team (Yamaha) – 1’51.196 RAC 41 (Honda) – 1’51.468 Energie Endurance 91 (Kawasaki) – 1’51.485 Team NRT48 BMW Motorrad – 1’51.918 Sarazin Motorsport (Yamaha) – 1’51.962 Fast Team Racing (Kawasaki) – 1’52.220 Team April Motos Motors Events (Suzuki) – 1’52.234

F.C.C. TSR Honda France a dominé la première journée pré-tests 24 Heures Motos au Mans. 50 des 60 équipes engagées sur cette 2e manche du Championnat FIM EWC étaient présentes sur le circuit Bugatti malgré la pluie.

Le grand retour des animateurs du FIM EWC a été largement perturbé par la pluie aujourd’hui au Mans. L’activité en piste a pourtant été intense pour 50 des équipes engagées les 21 et 22 avril au Mans.

Sur un circuit Bugatti détrempé, F.C.C. TSR Honda France a pris le meilleur avec Freddy Foray, Alan Techer et Josh Hook. Chaussé en Bridgestone, ce team japonais devance Mercury Racing, team tchèque lui aussi équipé par le même manufacturier. Mercury Racing est la nouvelle appellation du IV Racing BMW CSEU, 5e au Bol d’Or 2017. Il aligne au guidon Karel Hanika, Jakub Smrz et Sylvain Barrier et s’affirme comme un candidat sérieux au podium.

Le GMT94 Yamaha (Dunlop), champion du monde en titre et vainqueur du Bol d’Or, signe le 3e temps du jour et confirme ses ambitions d’une nouvelle victoire. L’équipe officielle française devance l’autre Yamaha officielle du YART (Bridgestone), le Suzuki Endurance Racing Team et Honda Endurance Racing, tous deux sur Dunlop.

Une seconde journée pré-tests est programmée demain mercredi sur le circuit Bugatti. Les premiers essais officiels des 24 Heures Motos auront lieu jeudi 19 avril.

Les 15 meilleurs temps du jour

F.C.C. TSR Honda France – 1’47.438

Mercury Racing (BMW) – 1’48.052

GMT94 Yamaha – 1’48.172

YART Yamaha – 1’49.345

Suzuki Endurance Racing Team – 1’49.562

Honda Endurance Racing – 1’49.748

Wojcik Racing Team (Yamaha) – 1’51.196

RAC 41 (Honda) – 1’51.468

Energie Endurance 91 (Kawasaki) – 1’51.485

Team NRT48 BMW Motorrad – 1’51.918

Sarazin Motorsport (Yamaha) – 1’51.962

Fast Team Racing (Kawasaki) – 1’52.220

Team April Motos Motors Events (Suzuki) – 1’52.234

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com