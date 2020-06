Première sortie pour le SERT

De notre partenaire Fimewc.com

Le Suzuki Endurance Racing Team faisait son retour en piste ce week-end sur le circuit du Vigeant. Une bonne séance de remise en route pour Gregg Black, Etienne Masson et Xavier Simeon qui retrouvent le guidon de la GSX-R 1000 et toute l’équipe du SERT.

Le Suzuki Endurance Racing Team faisait ce week-end sa première sortie en piste depuis plusieurs mois. L’équipe de Damien Saulnier a repris ses marques sur le Circuit du Val de Vienne au Vigeant au centre de la France. Gregg Black et Etienne Masson ont aussi retrouvé le Belge Xavier Simeon, recrue 2020 du SERT.

Ces deux journées de tests ont permis de décrasser les hommes et les machines mais aussi de reprendre le travail de réglages de la GSX-R 1000 et de tester de nouveaux pneus Dunlop en vue des 24 Heures Motos fin août.

Cette reprise confirme aussi l’homogénéité du nouveau trio Suzuki. « Xavier Simeon s’est parfaitement intégré à l’équipe, confirme Damien Saulnier. Il allie l’efficacité et la bonne humeur. L’analyse et les retours d’informations de nos trois pilotes vont dans le même sens. Cela permet d’avancer dans la préparation et il y a entre eux une bonne dynamique et une très bonne entente. Mais le meilleur de ce week-end, c’était de retrouver enfin le son et l’ambiance de la course. »

Prochain rendez-vous prévu en piste pour le Suzuki Endurance Racing Team, les 16 et 17 juillet sur le Circuit Bugatti au Mans.

