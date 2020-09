Les équipes engagées sur les 12 Hours of Estoril, finale FIM EWC, découvrent le tracé portugais. Les premiers essais privés ont eu lieu cet après-midi à Estoril.

La plupart des équipes arrivent au Portugal face à une page blanche. Cette course finale de la saison FIM EWC 2019-2020 est un nouveau rendez-vous au calendrier. A quelques exceptions près comme le Wójcik Racing Team qui était en piste le week-end dernier avec Broc Parkes et Sheridan Morais sur le championnat portugais Superbike, les pilotes ont découvert le circuit d’Estoril cet après-midi.

Cette piste de 4 182 m est technique et rapide à la fois. Les 13 virages se partagent entre courbes rapides et épingles serrées associées à une longue ligne droite de 986 m. Ce tracé physique et atypique a tout pour séduire les spécialistes de l’Endurance.