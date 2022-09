Le Championnat du monde d’Endurance de la FIM 2022 se prépare pour une passionnante manche décisive dans la course au titre sur le Circuit Paul Ricard, la semaine prochaine (15-18 septembre), alors que la légendaire course de 24 heures du Bol d’Or célébrera son 100e anniversaire.





Le Bol d’Or est la quatrième et dernière manche de la campagne EWC et fait suite à deux autres courses de 24 heures pleines d’action, au Mans et sur le Circuit de Spa-Francorchamps, ainsi qu’au rendez-vous de huit heures à Suzuka au Japon.



Retransmis en direct à la télévision et en ligne partout dans le monde, le Bol d’Or demeure l’un des plus importants et plus prestigieux rendez-vous en compétition motocycliste internationale, et des milliers de passionnés se retrouveront au Circuit Paul Ricard, dans le sud de la France, afin de voir 43 équipages de trois pilotes se battre pour la gloire – ainsi que les différents titres en jeu.



Restent en effet à décrocher les couronnes Teams et Constructeurs du Championnat du monde d’Endurance de la FIM et de la Coupe du monde d’Endurance de la FIM, ainsi que le Trophée des Indépendants EWC destiné aux équipes des catégories Formula EWC et Superstock alignées sans le soutien direct d’un constructeur. Cliquez



Dix vainqueurs du Bol d’Or sont attendus au départ cette année, parmi lesquels Niccolò Canepa (Italie, YART – Yamaha Official Team EWC), David Checa (Espagne, ERC Endurance-Ducati), Jérémy Guarnoni (France, BMW Motorrad World Endurance Team), Josh Hook (Australie, F.C.C. TSR Honda France) et Gregg Black (Français né en Grande-Bretagne, Yoshimura SERT Motul). La liste des pilotes ayant une expérience en MotoGP ou Championnat du monde Superbike inclut Chaz Davies, Randy de Puniet (Webike SRC Kawasaki France), Leon Haslam (TATI Team Beringer Racing) et Isaac Viñales (Moto Ain). La liste des engagés provisoire complète est disponible



Un planning condensé est prévu pour les pilotes EWC et leurs équipes, avec les essais libres et la séance de qualification à partir du jeudi 15 septembre. Le 85e Bol d’Or sera lancé à 15 h CET le samedi 17 septembre.



Divers événements marquant le 100e anniversaire du Bol d’Or auront lieu au cours du week-end, alors que des activités hors-piste seront organisées pour le public. Les billets sont toujours en vente et davantage d’information est disponible en cliquant



L’ESSENTIEL

Quoi ?Édition du 100e anniversaire du Bol d’Or

Manche ?Championnat du monde d’Endurance de la FIM, manche 4 sur 4

Quand ?15-18 septembre

Où ?Circuit Paul Ricard, France

Longueur de la piste :5,674 kilomètres

Départ de la course :15 h CET, samedi 18 septembre

Meilleur tour en qualification EWC :Yoshimura SERT Motul (Xavier Siméon), 1’52”374 en 2021

Meilleur tour en course EWC :TATI Team Beringer Racing (Alan Techer), 1’53”707 en 2021



Le Circuit Paul Ricard en 100 mots :Le terme variété résume bien le Circuit Paul Ricard, au nombre incroyable de 167 configurations allant de 826 à 5861 mètres. Prévu pour des courses de motos et de voitures, il reçoit aussi des rallyes. Opérationnelle depuis 1970, la piste a été fermée en 1999 pour d’importants travaux avant de rouvrir en 2002 sous l’appellation de Paul Ricard High Tech Test Track. Des courses y sont revenues en 2009 et le Bol d’Or en 2015, après un long relais au Circuit de Nevers Magny-Cours. Le Paul Ricard a accueilli 17 fois le Grand Prix de France de F1 avant 2022.



LE BOL D’OR EN 5 POINTS

*Le Bol d’Or a été organisé pour la première fois en 1922 sur un circuit en terre de cinq kilomètres entre Vaujours, Clichy-sous-Bois et Livry-Gargan.

*À l’époque, il était plus une question de survie qu’une course proprement dite, avec un seul pilote autorisé par moto et aucun arrêt autre que pour ravitailler.

*Venu de Suisse, Tony Zind en a été le premier vainqueur au guidon d’une Motosacoche. Il a couvert près de 1246 kilomètres à une vitesse moyenne de 51,9 km/h, mangeant et buvant tout en conduisant.

*La machine de Zind portait le n° 37, qu’arbore le BMW Motorrad World Endurance Team pour l’édition de cette année.

*Si le Bol d’Or célèbre son 100e anniversaire en 2022, l’édition de cette année est la 85e et la 29e courue sur le Circuit Paul Ricard.



DERNIERS VAINQUEURS

2021 :Yoshimura SERT Motul (Gregg Black, Xavier Siméon, Sylvani Guintoli), 704 tours

2019 :Suzuki Endurance Racing Team (Vincent Philippe, Étienne Masson, Gregg Black), 313 tours

2018 :F.C.C. TSR Honda France (Freddy Foray, Josh Hook, Mike Di Meglio), 698 tours

2017 :GMT94 Yamaha (David Checa, Niccolò Canepa, Mike Di Meglio), 683 tours

2016 :Suzuki Endurance Racing Team (Anthony Delhalle, Vincent Philippe, Étienne Masson), 687 tours



EWC 2022 : QUOI DE NEUF ?



Voici un condensé des changements apportés cette année au Championnat du monde d’Endurance de la FIM :

*L’ajout des 24H SPA EWC Motos au calendrier a signifié que trois courses de 24 heures figurent dans la même saison du FIM EWC.

*Le Dunlop Superstock Trophy récompense les concurrents de la catégorie Superstock lors des trois courses de 24 heures, dans le cadre de l’accord de fourniture unique passé avec Dunlop pour cette catégorie.

*Le résultat des qualifications est basés sur le chrono moyen sur un tour des deux pilotes les plus rapides de chaque équipage (les performances du quatrième pilote ne sont pas prises en compte).

*Tous les pilotes d’un même équipage doivent se qualifier dans une limite de 108 % par rapport à l’équipage le plus rapide de leur catégorie.

*Stäubli est le fournisseur unique du système de remplissage rapide de carburant homologué par la FIM pour le Championnat du monde d’Endurance et la Coupe du Monde FIM de 2022 (année transitoire) à 2031. Bien que son utilisation ne soit pas imposée en 2022, le système est disponible à la vente ou à la location pour toutes les équipes qui souhaitent s’en équiper et se préparer à son utilisation qui deviendra obligatoire à partir de 2023.



LE CHIFFRE : 85

Un maximum de 85 points reste en jeu dans le Championnat du monde d’Endurance de la FIM, ce qui signifie que sept équipes se battront pour le titre lors du Bol d’Or.



PAROLES DE PILOTES



Gregg Black, France (Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000R)

“Le but est de gagner le championnat et nous inscrirons les points dont nous avons besoin durant la course. Si nous sommes troisièmes en course et que cela nous rapporte suffisamment de points pour gagner le championnat, nous finirons troisièmes. Si nous devons finir deuxièmes et rattraper des gars devant nous, alors nous attaquerons pour gagner le championnat. Ça dépend. Nous sommes suffisamment intelligents, en tant que pilotes et en tant qu’équipe, pour savoir comment gérer la situation, nous l’avons déjà fait dans le passé. Nous devons juste rester concentrés sur notre job. Nous étions rapides au Mans et nous avons conservé ce rythme à Spa puis montré que nous étions compétitifs aussi à Suzuka, et je suis sûr que nous le serons au Paul Ricard. David Checa, Espagne (ERC Endurance-Ducati, Ducati Panigale)“Pour moi, le podium est possible. Nous avons un bon rythme, nous avons trouvé des choses qui font que ça va beaucoup mieux qu’avant, le pneu fonctionne bien – alors c’est possible. En endurance, on ne sait jamais ce qu’il va se passer, mais sur le papier, je suis optimiste. Ça a été une année difficile, c’est sûr. Nous avons connu un petit accident au Mans, rencontré des problèmes à Spa – ça a été une bonne année quand même, mais pas en termes de résultats. Pour nous, pour Ducati et pour l’équipe, ce sera bien d’obtenir un bon classement, car l’équipe travaille bien, elle est motivée, elle fait tout pour signer un bon résultat et bien sûr, si je peux faire quelque chose de bien, ce sera pour elle.”

FIM EWC Interview EWC : Gregg Black IL Y A UN JOUR

Jérémy Guarnoni, France (BMW Motorrad World Endurance Team, BMW M1000RR)

“Le Paul Ricard est ma piste favorite de toute l’année et j’aime beaucoup y piloter, car elle est très rapide. Pour la moto, c’est le circuit le plus difficile, car il y a cette ligne droite de deux kilomètres à 220 km/h qui est assez dure pour les moteurs. Si on peut finir, ce sera génial pour BMW et si on peut gagner, et on en a la possibilité, ce sera le top. On a prouvé à Spa qu’on peut gagner, mais, au final, on n’a pas fait 24 heures, plutôt moins de 22. Mais on espère faire 24 heures sans interruption et on sait qu’on peut finir. J’ai gagné le Bol d’Or à Magny-Cours, mais je n’ai jamais terminé la course au Paul Ricard, et j’espère que cette année sera la bonne. Peu de gens le savent, mais le premier Bol d’Or a été remporté, il y a 100 ans, par le numéro 37 – alors j’espère que 100 ans plus tard, ce sera pour nous.”



Florian Marino, France (Webike SRC Kawasaki France, Kawasaki ZX-10R)

“Cette course est plus dure pour les motos, car nous avons une longue ligne droite accélérateur à fond, ce qui n’est évidemment pas le mieux pour les moteurs sur 24 heures. À part ça, ce n’est pas une piste très difficile, elle est très fluide mais il faut de bonnes références pour comprendre où freiner et aussi comprendre le mistral, qui peut modifier les points de freinage. Sur le sec, c’est gérable mais il faut comprendre comment le vent peut nous aider, d’une certaine façon, et comprendre quand il faut être prudent. C’est une question d’expérience. Je me sens prêt pour la course mais je vais faire un peu de gym en plus pour me renforcer le cou, car on peut sentir plus de tension sur lui avec la longue ligne droite et le vent. Mais c’est une piste assez sympa avec plein d’endroits pour dépasser, ce qui est bien pour la course.”

Erwan Nigon, France (Viltaïs Racing Igol, Yamaha YZF-R1)“Le Bol d’Or est une course pour les gens, c’est quelque chose de spécial. La météo est spéciale aussi, car il peut faire très chaud, et le Paul Ricard est une très belle piste. Nous sommes aussi très motivés pour cette course, car c’est la dernière de la saison et nous espérons un top 5. Bien sûr, nous devons améliorer la vitesse et la fiabilité, et rester concentrés sur la course, mais nous pouvons le faire en tant qu’équipe. Courir à Suzuka le mois dernier a été bon pour notre rythme, mais ça n’a pas tellement été un avantage pour moi face à des pilotes qui n’ont pas fait cette course. La moto était différente, le pneu était différent, et, bien sûr, la piste est complètement différente également.”



“Je suis très content d’être ici avec le F.C.C. TSR, avec Honda et avec mes nouveaux coéquipiers. Les tests se sont parfaitement bien passés. J’ai découvert quelques nouvelles personnes dans l’équipe depuis ma dernière participation ici en 2018. Je connais bien Josh [Hook], j’apprends à connaître Mike [Di Meglio] et ensemble, nous avons très bien travaillé pour préparer cette importante dernière course. J’attends ce 100e anniversaire du Bol d’Or avec impatience.”



HORAIRES PROVISOIRES

Les horaires clés du FIM EWC (heure CET et de Paris) sont les suivants :



Jeudi 15 septembre :

08h50-10h50 : Essais Libres

14h50-15h10 : Première Qualification (pilote Bleu)

15h20-15h40 : Première Qualification (pilote Jaune)

15h50-16h10 : Première Qualification (pilote Rouge)

16h20-16h40 : Première Qualification (pilote Vert)

20h30-21h30 : Essais de nuit



Vendredi 16 septembre :

09h55-10h15 : Seconde Qualification (pilote Bleu)

10h25-10h45 : Seconde Qualification (pilote Jaune)

10h55-11h15 : Seconde Qualification (pilote Rouge)

11h25-11h45 : Seconde Qualification (pilote Vert)

11h55 (approx.) : Conférence de presse d’après qualifications



Samedi 17 septembre :

08h30-09h15 : Warm-up

15h00 : Départ de l’édition du 100e anniversaire du Bol d’Or



Dimanche 18 septembre :

15h00 : Arrivée de l’édition du 100e anniversaire du Bol d’Or

15h30 (approx.) : Conférence de presse d’après course



CHRONOMÉTRAGE ET RÉSULTATS

Résultats EWC :

https://www.its-results.com/ewc/2022/6df77950-93b0-469a-95dd-5a6bd78013d5

Chronométrage en direct EWC :

https://www.its-live.net/#/live/ewc/2022/boldor



CLASSEMENTS PROVISOIRES

Cliquez

CliquezICIpour voir le barème de points en EWC.



LISTE DES ENGAGÉS DÉFINITIVE

La liste des engagés définitive sera publiée sur FIMEWC.com peu avant la course. La liste provisoire est disponible en cliquant

