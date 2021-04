Vice-champion du monde FIM EWC la saison dernière, YART Yamaha repart à la conquête du titre mondial en 2021 avec le même trio de pilotes, Marvin Fritz, Karel Hanika et Niccolò Canepa. Blessé en essais à la mi-février, Niccolò Canepa nous donne de ses nouvelles.

- Tout d’abord, comment allez-vous après votre blessure en février ?Je récupère bien de cette blessure et j’ai déjà fait un retour en piste. Mais j’avoue que je suis heureux que la course des 24 Heures ait été reportée car ça me laisse plus de temps pour soigner ma cheville et pour arriver à 100% pour la première course du championnat.

- Serez-vous trois pilotes à 100% de leur forme en juin pour les 24 Heures Motos ?C’est l’objectif ! Comme on a pu le voir lors des pré-tests au Mans, le niveau du championnat est vraiment élevé. Mais notre machine a bien évolué depuis l’an dernier et je suis impatient d’être au départ des courses.

- YART Yamaha est monté en puissance la saison dernière ? Quels sont vos meilleurs atouts pour le titre mondial ?Nous avons travaillé sur l’électronique de la moto et nous avons un soutien renforcé de la part de l’usine. C’est aussi un atout d’être les trois mêmes pilotes que l’an dernier car nous avons un lien fort et nous nous comprenons parfaitement.

- Bridgestone équipe désormais 3 des top teams EWC dont Yoshimura SERT Motul. Ne craignez-vous pas de perdre un de vos avantages ?C’est plus stimulant d’avoir plus de concurrence en piste. Bien sûr, ce sera une équipe très solide comme ils l’ont toujours été.

- Quel est votre concurrent le plus dangereux pour le titre FIM EWC 2021 ?Je pense que toutes les équipes officielles sont fortes et sont capables de décrocher le titre. Mais je crois vraiment en notre équipe et en notre moto.

