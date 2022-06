Un tour impressionnant de Karel Hanika a assuré le YART – Yamaha Official Team EWC d’une seconde pole position consécutive cette saison dans le Championnat du Monde d’Endurance de la FIM, qui retrouve le légendaire Circuit de Spa-Francorchamps pour la première fois depuis 2001.

Le Tchèque, qui s’est vu remettre le Nathalie Maillet Challenge pour cette performance au guidon de sa Yamaha YZF-R1 équipée de Bridgestone, a été le seul pilote à passer sous la barre des 2’19”. Il se prépare maintenant pour le départ de ses premières 24H SPA EWC Motos qui font renaître l’esprit des célèbres 24 Heures de Liège, demain (samedi) à 13h00 CET, aux côtés de ses équipiers Marvin Fritz (Allemagne) et Niccolò Canepa (Italie).



Le nouveau règlement mis en place cette année en EWC prévoit que les résultats des qualifications sont basés sur la moyenne des chronos des deux pilotes les plus rapides de chaque équipage, au lieu des trois plus rapides précédemment. Le BMW Motorrad World Endurance Team (Jérémy Guarnoni, Illya Mykhalchyk et Markus Reiterberger) s’élancera donc en seconde position pour cette épreuve très attendue, courue de jour comme de nuit, devant Yoshimura SERT Motul. L’équipage de la Suzuki inclut le héros local Xavier Siméon, accompagné de Gregg Black et Sylvain Guintoli.



Du côté du Dunlop Superstock Trophy, la pole est revenue à la structure polonaise du Wójcik Racing Team, l’Italien Kevin Manfredi s’étant montré le plus rapide d’un équipage qui comprend aussi Danny Webb (Royaume-Uni) et Marek Szkopek (Pologne).



Plus d’informations à suivre…

