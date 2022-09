La lutte pour les convoités titres en Championnat du monde d’Endurance FIM se conclura ce week-end lors de la décisive et spectaculaire manche du Bol d’Or, qui fête son 100e anniversaire cette année.

Quatrième rendez-vous d’une passionnante saison EWC, le Bol d’Or se déroulera sur le Circuit Paul Ricard, dans le sud de la France, du 15 au 18 septembre. Mais avec une différence.Les points du barème FIM EWC sont en effet multipliés par 1,5 pour cette ultime course de la saison, ce qui signifie qu’un maximum de 85 points peut encore être inscrit. Par conséquent, sept équipes de Formula EWC restent en lice pour remporter le Championnat du monde d’Endurance FIM des Équipes, alors que douze formations de la catégorie Superstock sont en mesure de viser l’or dans la Coupe du monde d’Endurance FIM.Le Championnat du monde d’Endurance FIM des Constructeurs et la Coupe du monde d’Endurance FIM des Constructeurs se joueront eux aussi lors du Bol d’Or, le Trophée des Indépendants restant également à attribuer.Au Bol d’Or, les écuries de Formula EWC et Superstock inscriront des points au Championnat du monde d’Endurance FIM des Équipes et à la Coupe du monde d’Endurance des Équipes selon le barème suivant :60 points49,5 points42 points36 points31,5 points28,5 points25,5 points22.5 points19,5 points16,5 points15 points13,5 points12 points10,5 points15e position : 9 points7,5 points6 points4,5 points3 points1,5 pointDe plus, des points seront attribués au top 5 des catégories Formula EWC et Supertock après les Qualifications, selon le barème suivant : 5-4-3-2-1.Des points seront aussi attribués au top 10 des catégories Formula EWC et Superstock après huit heures de course, selon le barème suivant : 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.Enfin, des points seront attribués au top 10 en Formula EWC et Superstock après 16 heures de course, selon le barème suivant : 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.Le classement provisoire du Championnat du monde d’Endurance FIM (Formula EWC) après la troisième manche, la 43e Course d’Endurance des Coca-Cola 8 Heures de Suzuka, est en pièce jointe ou disponible via ce lien : https://www.fimewc.com/standings/ Le classement provisoire de la Coupe du monde d’Endurance FIM (Superstock) après la seconde manche, les 24H SPA EWC Motos, est en pièce jointe ou disponible via ce lien : https://www.fimewc.com/standings/