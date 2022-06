Plusieurs changements ont été apportés au plateau du Championnat du Monde d’Endurance après les 24 Heures Motos qui se sont courues en avril au Mans. Voici un résumé des nouveautés pour les 24H SPA EWC Motos, deuxième manche de la saison.

Loïc Arbel (France) remplace Bastien Mackels (Belgique), blessé.Chaz Davies (Royaume-Uni) va faire ses débuts attendus en EWC à la place de Lorenzo Zanetti, qui se remet de blessures subies lors d’une course en Italie. Davies aurait dû courir au Mans avec de déclarer forfait pour maladie.Ladislav Chemlík (République tchèque) retrouve la structure slovaque après qu’Enzo Boulom et Anthony West ont disputé les 24 Heures Motos en duo.Sylvain Gacuherand remplace un autre Français, Florian Joubert.Vincent Lonbois (Belgique) a été appelé pour sa course à domicile de l’EWC, en remplacement d’Arbel qui a rejoint le Tati Team Beringer Racing.tout change dans l’équipe française, les pilotes belges Gian Bianco et Gian Mertens, ainsi que le Britannique David Shoubridge, formant un équipage renforcé pour le Circuit de Spa-Francorchamps.Kevin Calia arrive du No Limits Motor Team à la place de Stéphane Egea.le duo belge composé d’Yan Ancia et Nicky de Wit est associé à Cöme Geenen, déjà pilote JMA.Eddy Dupuy remplace Joseph Foray qui court à la place d’Adrian Parassol chez #86 Pitlane Endurance.l’espoir britannique Stefan Hill revient en EWC pour replacer Calia, nouvelle recrue du Team 33 Louit April Moto.David Drieghe (Belgique) est le remplaçant annoncé tardivement de Léonard Vignat (France).l’équipe polonaise se prépare à aborder les 24H SPA EWC Motos avec Dan Linfoot et Sheridan Morais, de retour après leur absence au Mans, alors que Mathieu Gines reste au sein du trio principal après avoir été prévu dans le rôle du quatrième homme.Isaac Viñales a été confirmé à la fin du mois dernier comme remplaçant de Bradley Smith.James Edwards échange de place avec John Blackshaw, dans le cadre d’une rotation prévue, en temps que quatrième pilote de l’équipe britannique.Yves Lindegger (Suisse) prend la place laissée vacante par Gerold Gesslbauer (Autriche), qui a renoncé à courir pour raisons personnelles.