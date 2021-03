L’équipe privée sur Honda resserre les rangs et affiche de nouvelles ambitions en Coupe du Monde FIM d’Endurance. Dans le viseur, le podium Superstock pour la CBR1000RR-R SP #41.

15e et 13e ces deux dernières saisons en catégorie Superstock, RAC41 Chromeburner passe à la vitesse supérieure.

Thierry Pincemin, team manager de cette équipe française privée, a d’abord décidé de confier la direction sportive de l’équipe à Julien Diguet. Pilote remarqué en Endurance depuis 2010, Julien Diguet avait ses habitudes sur le podium ou dans le Top5 Superstock aux 24 Heures Motos et au Bol d’Or avec différentes équipes. « Il va faire profiter de son expérience aux pilotes comme à l’équipe technique, explique Thierry Pincemin. Cela permettra aussi de mieux traduire les ressentis des pilotes et d’être plus efficace dans les réglages. »

FIM EWC Alexis Masbou avec No Limits Motor Team 19/03/2021 À 09:37

Autre atout du RAC41 Chromeburner, son nouveau trio de pilotes. Le team retrouve le Néerlandais Wayne Tessels, remarqué en championnat IDM Supersport, et le Belge Grégory Fastré, déjà deux fois vainqueur de la Coupe de Monde FIM Superstock.

Ils seront associés cette saison au Luxembourgeois Chris Leesch, déjà vu sur le podium Superstock aux 24 Heures Motos et au Bol d’Or. « Ils forment une équipe rapide et homogène, précise le team manager. Durant les essais, ils ont roulé dans la même demi-seconde. Nous comptons aussi sur le fort potentiel de la CBR1000 SP 2021 et sur l’expérience de notre team. »

La Honda RAC41 Chromeburner est chaussée en Michelin.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Adaptation du calendrier FIM EWC 2021 à la situation sanitaire internationale 17/03/2021 À 08:06