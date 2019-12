Randy de Puniet à Sepang avec la Ducati ERC Endurance

Le Team ERC Endurance, qui vient de recevoir le soutien officiel de Ducati Corse en FIM EWC, annonce un équipage inédit au départ de 8 Hours of Sepang. Randy de Puniet rejoint Ondřej Ježek et Louis Rossi au guidon de la Panigale V4R.

Un nouveau pilote MotoGP se joint à l’impressionnante liste de pilotes internationaux de renom engagés sur les 8 Hours of Sepang.

Le Français Randy de Puniet sera au départ au guidon de la nouvelle Ducati Panigale V4R du Team ERC Endurance. Cette équipe allemande est désormais soutenue officiellement par le constructeur italien en Championnat du Monde FIM EWC. Au guidon de la Panigale V4R #6, Randy de Puniet fera équipe avec Ondřej Ježek et Louis Rossi.

Ancien pilote de MotoGP, Randy de Puniet a aussi une solide expérience en Endurance avec, entre autres, deux podiums aux Suzuka 8 Hours en 2014 et en 2017 et plusieurs saisons avec le Team SRC Kawasaki et le Honda Endurance Racing.

Venu du championnat du monde Supersport, le Tchèque Ondřej Ježek a déjà participé au FIM EWC avec le Bolliger Team Switzerland et avec Mercury Racing.

Le Français Louis Rossi, issu du Moto2, participe au Championnat du Monde D’Endurance FIM EWC depuis 2016.

Rendez-vous mercredi 11 décembre pour la première entrée en piste de la Ducati du Team ERC Endurance en Malaisie.

8 Hours of Sepang - Liste provisoire des engagés

