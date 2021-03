Pour marquer son entrée en catégorie EWC, Moto Ain frappe très fort en recrutant Randy de Puniet. Aux côtés de Roberto Rolfo et de Robin Mulhauser, l’ancien pilote MotoGP sera un atout pour jouer dans le peloton de tête EWC.

Double vainqueur de la Coupe du Monde FIM Superstock, Moto Ain affirme ses ambitions dès sa première saison en Formula EWC.

Randy de Puniet rejoint l’équipe de Pierre Chapuis. Venu du MotoGP, le pilote français a déjà une sérieuse expérience en Endurance. Après une 2e place aux Suzuka 8 Hours 2014 avec Yoshimura Suzuki, Randy de Puniet boucle son premier Bol d’Or en 2016 avec l’équipe officielle Kawasaki et termine 2e. Il est remonté sur le podium à Suzuka en 2017 avec F.C.C. TSR Honda France. Le pilote français a ensuite intégré deux autres équipes officielles, Honda Endurance Racing et ERC Endurance Ducati, avec plusieurs podiums à la clé.

Cette saison, Randy de Puniet met son expérience au service de Moto Ain qui monte en catégorie reine. Objectif : faire une entrée dans le Top5 en Championnat du Monde FIM EWC 2021.

Pierre Chapuis, team manager Moto Ain« L’arrivée de Randy est une chance. Il va nous permettre de progresser plus vite. Mais cela nous met aussi la pression car c’est un pilote très rapide. Nous arrivons dans une nouvelle catégorie et nous risquons de faire quelques faux pas. Randy nous a beaucoup aidé pour passer du Superstock à l’EWC et pour préparer une bonne moto à moindre coût. Je pense que Randy a apprécié le sérieux de notre travail mais aussi l’ambiance plus proche dans l’équipe. »

Randy de Puniet« Je connais Pierre depuis 20 ans. Il m’a d’abord demandé des conseils pour passer en EWC, ce qu’il faut faire sur la moto, suspensions, freins… Puis il m’a demandé de rouler avec eux. Nous avons fait des tests cet hiver et ça s’est bien passé. Puis l’équipe a changé de marque de pneus et on a fait d’autres essais concluants au Mans début mars. Du coup, j’ai dit OK pour la saison. J’y vais aussi parce qu’ils sont sérieux et il y a une bonne équipe technique. Ils sont juste limités par un manque de moyens. Mais c’est un challenge qui m’intéresse et j’ai toujours envie de courir. La Yamaha est une bonne moto, elle est préparée comme il faut, on a de bons pneus et il y a une bonne ambiance dans l’équipe. Maintenant il n’y a plus qu’à. Ce sera difficile de battre les officielles mais si tout se goupille bien, on peut jouer un podium. »

