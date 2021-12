L’équipe polonaise du Wójcik Racing Team se relance en Championnat du Monde FIM EWC avec un nouveau trio de pilotes. Randy Krummenacher, champion du monde Supersport 2019, Sheridan Morais et Dan Linfoot sont annoncés au guidon de la Yamaha #77 en 2022.

Après un rendez-vous manqué l’an dernier en raison des modifications de calendriers, Randy Krummenacher va faire son entrée en Championnat du Monde FIM d’Endurance cette saison avec le Wójcik Racing Team. Le pilote suisse, Champion du Monde Supersport 2019, fera ses débuts en Endurance aux côtés de Sheridan Morais et de Dan Linfoot.

Ad

Le Sud-Africain Sheridan Morais a une grande expérience de la discipline acquise au YART – Yamaha Official EWC Team avec plusieurs podiums aux 24 Heures Motos et au Bol d’Or.

FIM EWC Nouvelle donne 2022 pour Webike SRC Kawasaki France Trickstar HIER À 16:07

L’Anglais Dan Linfoot a rejoint le Wójcik Racing Team en fin de saison dernière. Il a aussi à son actif plusieurs participations aux Suzuka 8 Hours.

Randy Krummenacher connait bien ses futurs coéquipiers et compte sur leur soutien pour ces premiers tours de roues en Endurance.

« Je suis très heureux d’intégrer le Wójcik Racing Team et de rouler avec Sheridan et Dan que je connais depuis des années, déclare Randy Krummenacher. J'attends avec impatience les courses de 24 heures qui seront très difficiles et très, très différentes des épreuves que je connais. J'ai beaucoup de respect pour eux et j'aurai besoin d'acquérir beaucoup d'expérience pour évoluer dans ce championnat mais une chose est claire. J'aimerais devenir l'un des meilleurs pilotes dans cette discipline. Merci à Grzegorz Wójcik pour cette opportunité ».

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Les champions récompensés aux FIM Awards 06/12/2021 À 10:57