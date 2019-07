Red Bull Honda garde la main

La Honda japonaise du HRC reste en tête de la deuxième journée de tests à Suzuka. Le Red Bull Honda devance Yamaha Factory Racing Team et Musashi RT Harc-Pro Honda.

La course a déjà commencé entre Red Bull Honda et Yamaha Factory Racing Team. Alors que la Yamaha #21 pointait en tête ce mercredi à la mi-journée sur le circuit de Suzuka, le Red Bull Honda, qui avait dominé la première journée, a repris la main lors de l’ultime séance du jour en 2’06.139, devant le Yamaha Factory Racing Team (2’06.213) et le Musashi RT Harc-Pro Honda (2’06.276).

Le F.C.C. TSR Honda France signe le 4e temps du jour et améliore ses performances d’hier avec un tour bouclé en 2’06.789 devant Yoshimura Suzuki Motul Racing et le YART Yamaha qui progressent eux aussi au chrono.

Le Suzuki Endurance Racing Team a visiblement trouvé les bons pneus et les réglages avec un tour en 2’08.607 soit près de 1,5 secondes de mieux qu’hier.

Trois séances d’essais sont programmées demain jeudi à Suzuka pour la troisième et dernière journée de tests officiels.

Top6 de la 2e journée de tests Suzuka 8 Hours

Red Bull Honda – 2’06.139

Yamaha Factory Racing Team – 2’06.213

Musashi RT Harc-Pro Honda – 2’06.276

F.C.C. TSR Honda France – 2’06.789

Yoshimura Suzuki Motul Racing – 2’07.495

YART Yamaha – 2’07.709

…

Suzuki Endurance Racing Team – 2’08.607

