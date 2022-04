Louis Rossi fait son retour dans le Championnat du monde d’Endurance FIM au Mans cette semaine, quelque sept mois après sa blessure lors d’une chute en essais avant le Bol d’Or.

Rossi a rejoint l’équipe Maco Racing, qui aligne une Yamaha, pour la saison 2022 et fera sa première apparition avec l’équipe lors des deux jours d’essais préalables aux 24 Heures Motos qui se dérouleront sur le circuit Bugatti à partir de demain (mardi).



“Je suis super heureux et fier d’annoncer que je rejoins Maco Racing pour la saison EWC”, a écrit Rossi sur Facebook.“Après un hiver d’entraînement long et intense, je suis prêt à piloter cette super Yamaha R1 avec de grandes ambitions dans la catégorie EWC.”



Rossi, qui fera équipe avec le Français Enzo Boulom et l’Australien Anthony West, a ajouté :“Je tiens à remercier l’équipe Maco Racing pour sa confiance ainsi que tous mes partenaires toujours à mes côtés année après année.”

