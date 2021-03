Partenaire officiel du Championnat du Monde FIM EWC pour les trois saisons à venir, le leader dans le monde des échappements sportifs met ses produits à l’épreuve de la course. Partenaire du F.C.C. TSR Honda France, REMUS équipera cette saison la Honda championne du monde 2017-2018.

REMUS met son expertise technologique et sportive au service du team officiel Honda. La CBR1000RR-R Fireblade 2021 de l’équipe japonaise est équipée d’un échappement REMUS sport spécialement développé pour la Honda.

REMUS a conçu une ligne complète et un silencieux en titane. Ce prototype a été développé cet hiver avec F.C.C. TSR Honda France pour optimiser les performances et limiter le poids. La ligne complète est annoncée pour 4,23 kg. Elle a aussi été étudiée pour les courses longue distance avec une attention particulière à l’accessibilité de chaque pièce pour un remplacement rapide en cas de chute.

Fidèle à sa stratégie, REMUS a la volonté de confronter ses produits à l’Endurance, l’une des disciplines les plus exigeantes en compétition moto. Cette entrée en piste avec une équipe championne du monde d’Endurance qui vise une nouvelle victoire aux 24 Heures Motos offre un champ d’expérimentation difficile mais très fructueux pour le développement des échappements sportifs REMUS.

Stephan Zöchling, CEO REMUS« Nous sommes très fiers que REMUS, associé au F.C.C. TSR Honda France, se batte cette saison pour le titre en championnat du Monde EWC. REMUS a une longue expérience du développement des systèmes d’échappements sport haute performance pour auto et moto. Nous sommes prêts à nous lancer à nouveau dans la course sur le terrain de jeu le plus difficile sur deux roues. »

