Deuxième manche du Championnat du monde FIM EWC 2021, les 12 Hours of Estoril se disputeront samedi 17 juillet tout près de Lisbonne. Après une ouverture de saison particulièrement disputée au Mans, la course des 12 Hours of Estoril s’annonce sur le même ton.

Yoshimura SERT Motul arrive en tête après sa victoire aux 24 Heures Motos mais la concurrence est vive. Vainqueur en 2020 à Estoril, le YART – Yamaha Official EWC Team s’annonce comme l’adversaire le plus coriace de la nouvelle alliance officielle Suzuki. Au Mans le mois dernier, une casse mécanique a stoppé net le duel qui se jouait en tête entre la Suzuki et la Yamaha. Il va pouvoir reprendre à Estoril.

YART – Yamaha Official EWC Team n’est pas le seul à vouloir prendre une revanche. F.C.C. TSR Honda France, 9e aux 24 Heures Motos après des soucis électriques et une chute, doit aussi refaire son retard au championnat.

Bien placés dans le sillage du Yoshimura SERT Motul après leur podium au Mans, Webike SRC Kawasaki France Trickstar et BMW Motorrad World Endurance Team vont défendre la meilleure place possible dans le trio de tête au classement mondial.

ERC Endurance-Ducati, qui a bouclé au Mans sa première course de 24 heures et pris la 8e place en course, veut poursuivre sa route vers le podium. Lors des essais privés prévus en début de semaine à Estoril, ERC Endurance-Ducati sera épaulé par Lorenzo Zanetti, pilote de développement Ducati en CIV Superbike, et du chef mécanicien de Scott Reding, pilote Ducati en mondial Superbike.

Yoshimura SERT Motul arrive au Portugal avec 16 points d’avance sur la concurrence mais tout peut basculer sur les 12 Hours of Estoril. 30 points sont à prendre pour le vainqueur auxquels peuvent s’ajouter les points complémentaires pour les 5 meilleures équipes sur la grille de départ et les points intermédiaires après 8 heures de course.

Parmi les challengers performants mais malchanceux aux 24 Heures Motos, il faudra aussi surveiller le VRD Igol Experiences, le Tati Team Beringer Racing, Moto Ain, le Wójcik Racing Team et 3ART Best of Bike.

Spectacle assuré en SuperstockLa bagarre s’annonce aussi rude en Superstock. Vainqueur au Mans, National Motos va devoir défendre sa position face à un groupe de concurrents très motivés. On attend le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore, contraint à l’abandon au Mans, le BMRT 3D Maxxess Nevers, No Limits Motor Team, le Wójcik Racing Team 2, RAC41 ChromeBurner et le Team 33 Louit April Moto.

Les premiers essais libres officiels des 12 Hours of Estoril auront lieu jeudi 15 juillet à partir de 11 h heure locale. Le départ de la course sera donné samedi 17 juillet à 9 h.

