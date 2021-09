Ouverture de la saison FIM EWC 2022, les 24 Heures Motos auront lieu les 16 et 17 avril au Mans. Réservez votre week-end ! Cette 45e édition sera aussi celle du retour du public et des fans d’Endurance sur le circuit Bugatti.

Deux courses du championnat du monde FIM d’Endurance sont encore à disputer en 2021 mais la saison 2022 est d’ores et déjà en préparation.

L’annonce de la 45e édition des 24 Heures Motos les 16 et 17 avril 2022 est d’autant plus réjouissante que les équipes engagées pourront être encouragées par le public. Les fans seront de retour sur le circuit Bugatti pour cette ouverture de la saison FIM EWC 2022.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest« Année après année, les 24 Heures Motos gagnent en attractivité, en qualité et en niveau sportif. Cet évènement international est au cœur de notre calendrier et nous attendons avec impatience le retour du public. La moto est une grande famille qui, j'en suis certain, sera particulièrement heureuse de pouvoir à nouveau partager sa passion autour du circuit.

François Ribeiro, Head of Discovery Sports Events« Cette ouverture aux 24 Heures Motos annonce une nouvelle saison FIM EWC 2022 prometteuse et passionnante. Nous souhaitons que le public puisse se projeter vers cette saison 2022 avant de dévoiler le calendrier complet. Les 16 et 17 avril prochain, nous serons heureux de retrouver la ferveur des fans qui a manqué aux deux dernières éditions sur le circuit Bugatti. »

