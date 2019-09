Rentrée réussie pour le YART Yamaha

La famille de l’Endurance faisait sa rentrée aujourd’hui mardi au Castellet pour la première journée de tests du Bol d’Or, ouverture de la saison FIM EWC 2019-2020, les 21 et 22 septembre sur le circuit Paul Ricard.

Le YART Yamaha décroche la meilleure note du jour avec un tour bouclé en 1’54.601 par Loris Baz qui s’approche déjà du 1’54.007, meilleur temps réalisé l’an dernier en qualifications par Randy de Puniet (Team SRC Kawasaki France). Loris Baz remplace Broc Parkes, retenu par une course ARRC à Sepang, au guidon de la Yamaha officielle autrichienne. Marvin Fritz et Niccolò Canepa lui emboitent le pas avec un tour en 1’54.826. La piste resurfacée du circuit Paul Ricard depuis l’an dernier semble être un paramètre important pour l’amélioration des performances.

Le Suzuki Endurance Racing Team est dans le bon rythme avec le deuxième temps du jour en 1’55.123. Si le trio de pilotes SERT est inchangé, Vincent Philippe, Etienne Masson et Gregg Black, l’équipe officielle Suzuki est désormais managée par Damien Saulnier qui reste aussi patron du Junior Team Suzuki LMS.

Il devance de peu le Team SRC Kawasaki France. Les champions du monde en titre, Jérémy Guarnoni, David Checa et Erwan Nigon, affichent un tour en 1’55.132.

On attendait la première sortie de la S 1000 RR 2019 officielle du BMW Motorrad World Endurance Team. Kenny Foray, Ilya Mikhalchik et Julian Puffe sont au rendez-vous avec un tour en 1’55.308 au guidon d’une machine encore en développement juste devant le VRD Igol Pierret Experiences de Xavier Siméon, Florian Alt et Florian Marino en 1’55.620.

F.C.C. TSR Honda France et le Team ERC Endurance signent les 6e et 7e temps devant les meilleurs équipages Superstock. Vainqueur de la Coupe du Monde FIM, Moto Ain devance le Team 33 Coyote Louit Moto. Ces deux favoris de la catégorie Superstock ont renforcé leurs équipages. Hugo Clère rejoint Roberto Rolfo et Robin Mulhauser au guidon de la Yamaha Moto Ain. Le Team 33 Coyote Louit Moto a recruté les Italiens Christian Gamarino et Kevin Manfredi aux côtés du Français Enzo Boulom.

Le Team Bolliger Switzerland complète le Top 10 de cette première journée.

Les équipes auront encore 5 h d’essais demain pour préparer la course d’ouverture de la saison FIM EWC 2019-2020, le Bol d’Or les 21 et 22 septembre.

Top 10 de la 1ère journée de tests Bol d’Or

1 – YART Yamaha – 1:54.601

2 – Suzuki Endurance Racing Team – 1:55.123

3 – Team SRC Kawasaki France – 1:55.132

4 – BMW Motorrad World Endurance Team – 1:55.308

5 – VRD Igol Pierret Experiences (Yamaha) – 1:55.620

6 – F.C.C. TSR Honda France – 1:55.832

7 – Team ERC Endurance (BMW) – 1:55.879

8 – Moto Ain (Yamaha) – 1:55.991

9 – Team 33 Coyote Louit Moto (Kawasaki) – 1:56.113

10 – Team Bolliger Switzerland (Kawasaki)– 1:56.262

Pas de transpondeur pour le Team JEG-Kagayama

