Reprise de la course à Sepang

Après un départ retardé puis une suspension en raison des conditions météo, la course vient de reprendre à 18 h sur le Circuit Sepang.

La direction de course a informé les teams de la procédure de reprise de la course. Les équipes viennent d’être autorisées à récupérer leurs motos en parc fermé. Ils ont eu 10 mm pour travailler sur leurs machines et faire un ravitaillement avant de reprendre la piste derrière le safety car.

