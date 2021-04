Deux modifications au calendrier au calendrier 2021 du Championnat du Monde FIM d’Endurance. Initialement programmée à la mi-avril, la 44e édition des 24 Heures Motos se disputera les 12 et 13 juin sur le circuit Bugatti au Mans. Les 8 Hours of Oschersleben ne pourront pas se tenir le 23 mai en Allemagne. Une date de report est à l’étude.

En raison de la tension hospitalière actuelle, l’Automobile Club de l’Ouest, organisateur des 24 Heures Motos, la FIM, Fédération Internationale de Motocyclisme, et Eurosport Events, promoteur du Championnat du Monde FIM EWC, avaient annoncé début avril le report des 24 Heures Motos, épreuve d’ouverture de la saison 2021.

Les 24 Heures Motos 2021 sont reprogrammées les 12 et 13 juin sur le circuit Bugatti au Mans. En raison du contexte sanitaire, la course se disputera, comme en 2020, à huis-clos.

FIM EWC Les 24 Heures Motos n’auront pas lieu les 17 et 18 avril 2021 02/04/2021 À 16:28

En Allemagne, en raison du renforcement des restrictions sanitaires, les 8 Hours of Oschersleben ne pourront pas se disputer comme prévu le 23 mai. L’organisateur, la FIM et Eurosport Events sont d’ores et déjà à la recherche d’une date estivale de report pour conserver cette épreuve au calendrier 2021.

Cette restructuration du calendrier replace les 24 Heures Motos comme course d’ouverture de la saison FIM EWC 2021.

Pierre Fillon, Président de l'ACO, organisateur des 24 Heures Motos« Depuis le début de cette crise, notre objectif principal est de maintenir autant que possible nos épreuves. Il était vital pour les concurrents, leurs partenaires et pour l'équilibre du championnat que la course ait lieu, même à huis clos. Nous mettrons à nouveau tout en œuvre pour garantir une exposition maximale de cette édition, qui s'annonce une nouvelle fois passionnante sur le plan sportif. »

François Ribeiro, Head of Eurosport Events« Ce nouveau rendez-vous pour les 24 Heures Motos est essentiel pour le Championnat du Monde FIM EWC et pour toutes les équipes engagées. Eurosport Events mettra tout en œuvre pour que la diffusion de cette épreuve à huis-clos fasse vibrer les fans français comme les spectateurs du monde entier. Tous nos efforts se tournent aussi vers l’Allemagne afin de trouver une date de report pour les 8 Hours of Oschersleben. »

Jorge Viegas, Président de la FIM« Je tiens à remercier chaleureusement l'Automobile Club de l'Ouest, Motorsport Arena Oschersleben, le promoteur Eurosport Events et toutes les parties prenantes impliquées pour leurs efforts continus afin de réorganiser les dates de deux événements majeurs du FIM EWC. Nous espérons vraiment qu'il sera possible de reporter les 8 Heures d'Oschersleben à une date aussi proche que la situation sanitaire le permettra. Nous avons hâte que la saison débute les 12 et 13 juin sur le circuit Bugatti. Cette bonne nouvelle redonne une énergie positive en ces temps compliqués. De nombreuses équipes inscrites auront bientôt une autre chance d'en découdre pour ce qui promet d'être une édition inoubliable des 24 Heures Motos. »

