Sébastien Suchet passe au Tati Team

Le pilote suisse attaque 2020 sous les couleurs du Tati Team Beaujolais Racing après deux années au Bolliger Team Switzerland.

Sébastien Suchet reste fidèle à Kawasaki mais porte désormais les couleurs de l’équipe française Tati Team Beaujolais Racing. Depuis les 24 Heures Motos 2018, le pilote suisse était au guidon de la Kawasaki #8 du Bolliger Team Switzerland.

Il a choisi de passer au guidon de la Kawasaki #4 aux côtés d’Alan Techer et Julien Enjolras. Patrick Enjolras, team manager du Tati Team Beaujolais Racing, est ravi. « Sébastien est un pilote rapide qui connait bien la Kawasaki ». Kevin Denis devrait rester au Tati Team Beaujolais Racing au poste de 4e pilote.

Pilote en Superstock 1000 FIM Cup avant de débuter en Endurance, Sébastien Suchet a terminé au pied du podium en 2018 aux 24 Heures Motos et au Bol d’Or avec le Bolliger Team Switzerland. De quoi lui donner d’autres ambitions.

« Bolliger est une super équipe avec beaucoup d’expérience qui va neuf fois sur dix au bout des courses. Mais nous n’avons pas la même vision de la course. J’ai envie de podiums ou de beaux coups d’éclat. Chez Bolliger, une bonne place au classement est plus importante que de monter sur le podium. Le Tati Team a une bonne équipe technique pour travailler les réglages moteur, l’électronique et le châssis. C’est important pour avoir une moto performante. Avec Alan Techer et Julien Enjolras, on devrait pouvoir se battre pour un podium. »

Le Bolliger Team Switzerland devrait rapidement annoncer son nouveau pilote aux côtés de Nigel Walraven et de Roman Stamm qui boucle sa dernière saison de compétition.

