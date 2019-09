Six femmes en course au Bol d’Or

Six pilotes féminines évoluent parmi les 168 engagés sur le Bol d’Or. La mieux placée est l’allemande Lucy Glöckner, impressionnante pilote de la BMW du GERT56 by GS Yuasa.

A 4 h de l’arrivée, Lucy Glöckner pointe en 15e position. La pilote allemande du GERT56 by GS Yuasa a déjà été remarquée au Bol d’Or 2017 pour son duel épique en fin de course avec la Honda Endurance Racing pour une place sur le podium. Sur ce Bol d’Or 2019, elle partage le guidon de la BMW #56 avec Stefan Kerschbaumer et Pepijn Bijsterbosch. Ils défendent actuellement la 5e place en catégorie Superstock.

Le Girls Racing Team pointe en 28e position à 11 h du matin au Bol d’Or. Un trio international est au guidon de cette Yamaha Superstock : l’Américaine Melissa Paris, la Française Mélodie Coignard et la Néerlandaise Jolanda Van Westrenen.

Une pilote féminine a aussi rejoint le Team 202 de la Police Nationale. Amandine Creusot est au guidon de cette Yamaha avec Florent Parret et Johan Wang Chang en 31e position à 11 h.

Margaux Wanham fait partie de l’équipage Seigneur Motorsport engagé sur BMW avec David Henriques et Maxime Duperier.

