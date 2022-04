MOTO AIN est prêt à poursuivre l’aventure dans le Championnat du Monde d’Endurance FIM après s’être assuré d’engager un trio de pilotes de haut niveau pour les 24 Heures Motos qui ouvriront la saison 2022, avec en tête de liste l’ancien pilote MotoGP Bradley Smith.

Le Britannique, qui n’a jamais pris part à une course EWC disputée de jour et de nuit, rejoint le Français Corentin Perolari et l’expérimenté Italien Claudio Corti au sein du nouvel équipage de MOTO AIN en Formula EWC.

L’annonce, faite à l’issue du pré-test des 24 Heures Motos du Mans cette semaine, marque la fin d’une période difficile pour l’équipe française, qui a accédé à la catégorie phare de l’EWC la saison dernière.

Pierre Chapuis, le directeur de l’équipe MOTO AIN, explique : “Chaque année, j’essaie de progresser. La saison dernière, nous avons réussi à franchir le cap de la catégorie EWC avec de très bons résultats, dont une deuxième place au Bol d’Or. Mais la compétition y est beaucoup plus exigeante que dans la catégorie Superstock.”

“Cet hiver, tout a été très, très compliqué – la pire intersaison depuis la création de l’équipe. Mais, heureusement, plusieurs membres de celle-ci m’ont soutenu pour poursuivre le projet en 2022 et des partenaires comme Yamaha, Dafy ou Ipone ont également répondu présent. Je suis vraiment heureux d’avoir surmonté tous les obstacles pour être sur la ligne de départ.”

Et Chapuis de poursuivre : “Nous avons un très bon trio de pilotes pour les 24 Heures Motos. Lors des premiers essais, les trois pilotes ont tourné dans la même seconde et ils ont tous un bon rythme. Cela nous permet de développer les réglages de la moto pour les trois pilotes en même temps. C’est très positif.”

“Nous restons sur la base éprouvée de la Yamaha R1 de l’année dernière. Nous savons que nous manquons de performance pure, mais avec nos ressources limitées en tant qu’équipe privée, nous devons faire des choix – et je préfère parier sur nos forces, qui sont la constance et la fiabilité. Nous sommes impatients de voir ce qu’elle peut faire en piste.”

Smith, rookie de l’EWC, prêt à faire quelque chose de “fou”

Bradley Smith, qui est monté sur le podium dans les quatre catégories de Grands Prix moto, a remporté les 8 Heures de Suzuka, comptant pour l’EWC, avec Yamaha en 2015. Trois fois vainqueur du mondial 125cc, il a beaucoup couru sur le circuit Bugatti du Mans.

“Je fais de la course depuis mon plus jeune âge, et, au cours des deux dernières décennies, je me suis concentré pour atteindre le MotoGP, qui est le championnat de course ultime”, dit Smith, âgé de 31 ans. “Je suis assez heureux de ce que j’ai accompli, mais en tant que véritable amoureux de la course moto, je cherche aussi d’autres compétitions. Les 24 Heures Motos sont l’une des courses d’endurance les plus célèbres au monde et l’idée de courir pendant 24 heures sans interruption me semble un peu folle, pour tout dire. L’hiver dernier, lorsque Pierre a présenté cette opportunité de courir au Mans, cela a attiré ma curiosité et je me suis dit : pourquoi pas ? Nous avons fait plusieurs séances d’essais en Espagne et les temps au tour étaient encourageants. La base technique de la Yamaha R1 est bonne, même s’il nous manque quelques pièces d’usine par rapport à nos rivaux. Heureusement, j’ai trouvé de la place dans mon agenda, et je suis excité par ce défi. Je suis sûr que ce sera difficile, mais aussi agréable de vivre cette épreuve pour la première fois. Je connais déjà le circuit pour avoir participé au Grand Prix de France, mais tout le reste sera nouveau pour moi.”

Corti prêt à atteindre son objectif de longue date avec MOTO AIN

Comme Bradley Smith, Claudio Corti a une expérience considérable au niveau des Grands Prix, ayant couru en Moto2 et en MotoGP. Si les 24 Heures Motos sont une inconnue pour l’Italien de 34 ans, c’est une course qu’il souhaite disputer depuis plusieurs années.

“La course des 24 Heures Motos est un événement emblématique de la discipline”, explique-t-il. “Elle a toujours figuré sur ma liste de souhaits. Chaque pilote devrait vivre cette expérience au moins une fois dans sa vie et c’est pourquoi je suis très excité de courir ici. MOTO AIN est l’une des meilleures équipes privées, juste derrière celles d’usine. Elle me fournit un package très compétitif. La R1 est fiable et sûre. Même s’ils sont tous bénévoles, chaque membre de l’équipe est vraiment engagé dans la course. Je pense que nous serons en mesure de rivaliser avec les autres structures privées et pas si loin derrière l’équipe d’usine. En tant qu’équipe, nous ferons de notre mieux.”

Perolari poursuit l’aventure MOTO AIN

Le jeune talent français Corentin Perolari, 23 ans, n’est pas étranger à MOTO AIN puisqu’il a participé aux 6 heures de Most en octobre dernier avec cette équipe. Il savoure l’opportunité de travailler avec deux pilotes expérimentés. “J’ai rejoint MOTO AIN pour le dernier rendez-vous de la saison 2021”, rappelle-t-il. “L’équipage était impressionnant avec deux anciens pilotes de MotoGP, Randy de Puniet et Loris Baz. Pour 2022, il semblait difficile de faire mieux et il est toujours compliqué pour une équipe privée de faire venir des pilotes d’endurance de classe mondiale. Il faut faire face aux refus, trouver des créneaux dans les agendas, faire des compromis, mais ne jamais perdre de vue son objectif. Une fois de plus, Pierre a relevé ce défi. En tant que coureur, j’apprécie cette approche. Je suis vraiment heureux d’accueillir Claudio et Bradley. Ils sont expérimentés, rapides et ont fait leurs preuves, mais ils vont devoir découvrir les courses d’endurance de 24 heures, y compris la nuit – ce qui est la grande inconnue. Mais nous sommes impatients de voir ce que nous pouvons faire sur le circuit Bugatti.”

Alors que Corti et Perolari courront avec MOTO AIN pendant toute la saison de l’EWC, l’accord de Smith porte pour l’instant uniquement sur les 24 Heures Motos en raison d’autres engagements du pilote anglais.

