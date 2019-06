SRC Kawasaki confirme la pole

Malgré les efforts du Honda Endurance Racing qui remonte en 2e position sur la grille, la Team SRC Kawasaki France garde la main en Allemagne et partira demain en pole position des 8 Hours of Oschersleben.

Très performant dès hier en Allemagne, le trio du Team SRC Kawasaki France, Jérémy Guarnoni, David Checa et Erwan Nigon, confirme sa position en tête sur la grille de départ des 8 Hours of Oschersleben.

Le vent, qui a visiblement gêné les pilotes ce matin sur le Motorsport Arena, n’a pas empêché le Honda Endurance Racing d’améliorer ses chronos. Randy de Puniet, Yonny Hernández et Sébastien Gimbert arrachent ce matin la deuxième place sur la grille juste devant le Suzuki Endurance Racing Team, Wepol Racing (Yamaha), meilleure équipe privée au milieu des officielles, YART Yamaha, F.C.C. TSR Honda France et VRD Igol Pierret Expériences. Les écarts très serrés entre ces équipes annoncent une course très disputée. A la moyenne des meilleurs temps de leurs pilotes qui détermine la grille de départ, ces huit équipes se tiennent dans la même seconde.

Le GERT56 joue la Coupe

En 9e position sur la grille, le Wójcik Racing Team devance le GERT56 by GS Yuasa, meilleure équipe Superstock au départ. En tête de la Coupe du Monde FIM d’Endurance, cette équipe allemande est en bonne position pour remporter sa première Coupe du monde devant son public à Oschersleben.

En Superstock, GERT56 by GS Yuasa devance sur la grille le Team 33 Coyote Louit Moto et No Limits Motor Team mais les autres challengers de la catégorie, Junior Team LMS Suzuki, BMRT 3D Maccio Racing et Moto Ain pointent au delà de la 15e place sur la grille.

Après un warm-up lancé dimanche à 9 h en Allemagne, le départ des 8 hours of Oschersleben sera donné à 13 h.

8 Hours of Oschersleben 2019 - Résultats des qualifications

