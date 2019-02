SRC Kawasaki en pleine confiance

Après une nouvelle session d’essais en Espagne, le Team SRC Kawasaki France affiche un moral d’acier. Sa ZX-10R 2019 tient toutes ses promesses et ses pilotes, Jérémy Guarnoni, David Checa et Erwan Nigon, améliorent encore leurs performances.

En essais mi février à Almeria en Espagne, le Team SRC Kawasaki France ne cache pas sa satisfaction face au travail accompli et aux performances affichées par cette équipe officielle française dont la dernière victoire aux 24 Heures Motos remonte à 2016.

« Nous avons pu travailler avec le moteur et l’électronique 2019, explique Gilles Stafler, team manager du Team SRC Kawasaki France, et les résultats sont très prometteurs. Au guidon, nous avons deux piliers de l’Endurance, David Checa et Erwan Nigon. Jérémy est le plus rapide au guidon mais il va encore travailler ses qualités de pilote d’Endurance. »

Avec ce trio impressionnant de pilotes et une machine éprouvée lors des tests hivernaux qui doivent se poursuivre début mars, le Team SRC Kawasaki France se place parmi les candidats à la victoire aux 24 Heures Motos les 20 et 21 avril prochains.

Plus d’infos sur le Team SRC Kawasaki France sur https://www.fimewc.com/team/team-src-kawasaki-france/

