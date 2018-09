A l’issue d’une seconde séance qualificative très disputée, le Team SRC Kawasaki France décroche la pole position au Bol d’Or devant F.C.C. TSR Honda France et YART Yamaha. L’article SRC Kawasaki France arrache la pole position est apparu en premier sur FIM EWC.

Avec un nouveau temps de référence établi sur le circuit Paul Ricard par Randy de Puniet en 1’54.007, les performances également améliorées pour Jérémy Guarnoni, lui aussi sous la barre des 1’55, et la progression de David Checa, le Team SRC Kawasaki France s’impose en pole position sur le grille de départ du 82e Bol d’Or.

Outre le prestige d’inscrire son nom en haut de tableau, cette pole position permet aussi au Team SRC Kawasaki France de marquer d’ores et déjà 5 points. Le nouveau règlement FIM EWC 2018-2019 prévoit en effet des bonus de 5 à 1 points accordés pour les 5 meilleures équipes sur la grille de départ.

Le Team SRC Kawasaki France renforce son statut de favori pour la victoire. Si Randy de Puniet a signé son meilleur temps en pneu de qualification, David Checa, qui découvre la Kawasaki, avoue avoir amélioré sa meilleure performance en pneu de course.

F.C.C. TSR Honda France s’impose de peu en 2e position sur la grille. Avec Josh Hook, Freddy Foray et Mike Di Meglio, l’équipe japonaise devance sur le fil le YART Yamaha. Broc Parkes, Niccolò Canepa et Marvin Fritz avaient été les plus rapides hier lors de la première séance de qualification.

On trouve ensuite sur la grille l’ERC-BMW Motorrad Endurance, toujours bien placée, devant le Suzuki Endurance Racing Team, Honda Endurance Racing, Wepol Racing (Yamaha) et Yamaha Viltaïs Pierret Experiences qui va devoir remplacer Axel Maurin par Vincent Lonbois. Axel Maurin s’est blessé ce matin lors de sa session de qualification.

Le meilleur Superstock pointe en 9e position. Le Team 33 Coyote Louit Moto confirme ses ambitions avec Enzo Boulom, Chris Leesch et Kevin Manfredi. La Kawasaki #33 devance dans cette catégorie le Gert56 (BMW) et le Junior Team LMS Suzuki.

Le départ du Bol d’Or sera donné demain samedi à 15 h CEST.

Bol d'Or 2018 - Résultats des qualifications

