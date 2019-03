SRC Kawasaki prêt à en découdre

Pendant que plusieurs équipes officielles chaussées en Dunlop et Bridgestone étaient en test au Mans, Pirelli organisait des essais à Alcarràs en Espagne. Le Team SRC Kawasaki France y a validé ces choix pour les 24 Heures Motos.

De retour d’Espagne, le Team SRC Kawasaki France affiche une belle sérénité à un peu plus d’un mois des 24 Heures Motos, deuxième manche du championnat du monde FIM EWC. L’équipe officielle Kawasaki a profité pleinement de ces quatre journées d’essais intensifs. « Nous avons beaucoup roulé pour éprouver et valider notre moteur sur une durée supérieure à celle d’une course de 24 heures, explique Gilles Stafler, team manager du Team SRC Kawasaki France. Nous avons aussi beaucoup travaillé avec Pirelli qui nous a proposé de nombreuses nouvelles références. Jérémy Guarnoni, David Checa et Erwan Nigon ont pu définir les choix pneumatiques les plus intéressants. »

L’équipe Kawasaki semble bien prête à prendre sa revanche au Mans.

Prochain rendez-vous d’essais pour le Team SRC Kawasaki France, le 2 et 3 avril sur le circuit Bugatti au Mans pour les pré-tests des 24 Heures Motos.

