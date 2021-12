STÄUBLI est nommé fournisseur unique du système de remplissage rapide de carburant homologué FIM pour le Championnat du Monde et la Coupe du Monde d'Endurance FIM de 2022 (année de transition) à 2031.

Suite aux communiqués de presse de la FIM diffusés le 15 juillet 2021 après les 12 Heures d'Estoril et le 2 septembre 2021 pour le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt officiel (appel d'offres), la FIM a le plaisir d'annoncer que la société STÄUBLI a été désignée comme fournisseur unique du système de remplissage rapide de carburant homologué FIM pour le Championnat du Monde et la Coupe du Monde FIM d'Endurance de 2022 à 2031.

2022 sera une année de transition (pas d'utilisation obligatoire, mais système disponible à la vente/location) qui permettra aux équipes qui le souhaitent de se préparer progressivement à l'utilisation obligatoire du système de remplissage rapide de carburant Homologué FIM à compter de 2023.

Rappel du contexte : avec un objectif clair de renforcer la sécurité lors des interventions de ravitaillement dans la voie des stands, la FIM avec les représentants des constructeurs impliqués dans le Championnat du Monde et la Coupe du Monde FIM d'Endurance et le promoteur Discovery Sports Events ont décidé à l'unanimité de l'introduction d'un fabricant unique d'un système de remplissage rapide de carburant Homologué FIM (pour l'équité sportive et technique, la normalisation mondiale et la réduction globale des coûts).

Présentation du fournisseur désigné : Fondée en 1892 à Horgen près de Zurich - Suisse, STAÜBLI est impliquée dans les connecteurs rapides depuis 1956 et dans le sport automobile depuis 1997. L'une des premières applications était les connecteurs rapides pour le système de freinage qui sont encore utilisés aujourd'hui. Le produit STAÜBLI SAF45 a été introduit en FIM EWC en 2004 en tant que prototype, commercialisé en 2005 et équipe déjà aujourd'hui un certain nombre d'équipes du paddock permanent FIM EWC.

Produit : Tous les détails techniques (références des pièces, plans dimensionnels et plans d'implantation) du matériel qui sera mis à disposition par STAÜBLI à l'achat ou à la location sont disponibles : Tous les détails techniques (références des pièces, plans dimensionnels et plans d'implantation) du matériel qui sera mis à disposition par STAÜBLI à l'achat ou à la location sont disponibles ICI.

