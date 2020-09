La finale du Championnat du Monde FIM EWC sera à suivre en direct sur les cinq continents samedi 26 septembre. Les 12 Hours of Estoril s’élanceront à 9h30 CET sur le circuit proche de Lisbonne au Portugal.

Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, distribue cette saison les courses championnat du monde d’Endurance FIM EWC auprès de plus de 15 diffuseurs sur les 5 continents.

Les 12 Hours of Estoril seront à suivre en direct sur Eurosport 2 international samedi 26 septembre dès 9 h 15 CET pour assister aux dernières minutes de la procédure de départ de cette finale de la saison FIM EWC 2019-2020. La course sera à vivre sur les antennes d’Eurosport dans plus de 55 pays ainsi qu’en direct intégral sur la plateforme digitale d’Eurosport avec des commentaires en anglais et en français.

Au-delà du réseau Eurosport, les fans du monde entier pourront suivre les 12 Hours of Estoril.

En France, la Chaîne l’Équipe, diffuseur du championnat FIM EWC depuis 2016, sera en direct intégral de 9 h à 22 h CET.

Au Japon, le réseau Nippon TV, diffusera la course en direct et en intégralité sur sa plateforme digitale Hulu qui couvre l’intégralité du championnat du monde FIM d’Endurance.

La plateforme internationale Motorsport.tv proposera de suivre la course en live intégral sur les continents américains, en Asie et en Océanie. En Nouvelle-Zélande, les fans pourront vivre la course sur Sky NZ.

Le magazine « EWC All Access » et les meilleurs moments de la course seront aussi à revivre sur les cinq continents. Plus d’une quinzaine de chaînes diffuseront ces highlights des 12 Hours of Estoril à partir de jeudi 1er octobre : Motowizja en Pologne, Hulu/Nippon TV au Japon, Cignal TV/Hyper aux Philippines, Sky NZ en Nouvelle Zélande, TV3 Sport dans les pays baltes, Eurosport India, Astro en Malaisie, Max en Chine, True Visions en Thaïlande, Bein au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Super Sport en Afrique du Sud, Mav TV aux USA, Servus TV en Autriche et Claro en Amérique du Sud.

Suivez aussi les 12 Hours of Estoril sur les plateformes et réseaux sociaux FIM EWC : live timing sur le site fimewc.com et sur l’application mobile FIM EWC, ainsi que des contenus dédiés sur Facebook, Instagram, YouTube et les faits de course en live sur Twitter.

