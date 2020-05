Suivez les Riders@home

De notre partenaire Fimewc.com

Depuis le début du confinement lié à la crise sanitaire, les pilotes et les équipes nous accompagnent et nous envoient leurs messages. Vous pouvez suivre et encourager les « EWC riders@home » sur nos réseaux sociaux ainsi que sur les pages dédiées ouvertes par la FIM.

Sans rendez-vous, ni compétition et pour la plupart, sans possibilité de s’entrainer en extérieur, les pilotes du Championnat du Monde FIM EWC nous encouragent à tenir bon en attendant la reprise des courses. Ils nous dévoilent les détails de leur vie confinée ou l’envers du décor en nous faisant visiter l’endroit où ils se réfugient grâce à une série de vidéos à découvrir sur nos réseaux sociaux FIM EWC, externalFacebookhttps://www.facebook.com/fim.ewcNone, externalTwitterhttps://twitter.com/FIM_EWCNone et externalInstagramhttps://www.instagram.com/fim_ewc_official/None.

Marvin Fritz a ouvert le bal. A suivre, Roberto Rolfo, Jérémy Guarnoni, Mike di Meglio, Gino Rea, Gregg Black, Erwan Nigon, Louis Rossi, Markus Reiterberger, Alexis Masbou et Florian Alt.

La FIM a créé des pages dédiées sur externalFacebookhttps://www.facebook.com/wetheriderswtrNone, externalInstagram https://www.instagram.com/wetheriderswtr/None& externalTwitterhttps://twitter.com/WeTheRidersWTRNone associées au hashtag #RidersAtHome. Les pilotes, toutes disciplines confondues, prennent la parole. Plusieurs pilotes FIM EWC seront au rendez-vous. Du 3 au 10 mai, vous pourrez y découvrir Gregg Black, David Checa, Mike di Meglio et Robin Mulhauser.

