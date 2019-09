Suspension de la course au Bol d’Or

En raison de la dégradation des conditions climatiques sur le circuit Paul Ricard, le Bol d’Or a été interrompu à 18 h.

Suite à une forte averse orageuse sur le circuit du Castellet et pour la sécurité des pilotes engagés, la direction de course a décidé de suspendre la course au Bol d’Or à 18 h, trois heures après le départ.

Les machines engagées sont stationnées sans intervention possible des équipages dans la voie des stands avant la reprise de la course.

La direction de course vient d’informer les équipes de la procédure de reprise de la course dans les heures à venir. Cette interruption est annoncée pour une durée minimum de trois heures.

