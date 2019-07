Suzuka saison 2 pour le Wójcik Racing Team

Le Wójcik Racing Team fait sa deuxième apparition aux Suzuka 8 Hours. L’équipe polonaise confie cette année sa Yamaha #77 à Gino Rea, Christoffer Bergman et Marek Szkopek.

Seule équipe polonaise au départ de la 42e édition des Suzuka 8 Hours, le Wójcik Racing Team attaque sa deuxième participation à Suzuka plus fort et plus expérimenté. L’an dernier pour sa première entrée au Japon, le Wójcik Racing Team a décroché une 25e place à l’arrivée. L’objectif est bien sur de faire mieux cette année avec un trio de pilotes expérimentés.

Le Suédois Christoffer Bergman fera sa première apparition à Suzuka mais le Britannique Gino Rea a terminé les Suzuka 8 Hours 2016 en 11e position avec le Toho Racing malgré des soucis techniques.

Le Polonais Marek Szkopek était déjà au guidon de la Yamaha du Wójcik Racing Team l’an dernier.

