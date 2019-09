Suzuki Endurance Racing Team, vainqueur du Bol d’Or

Le Suzuki Endurance Racing Team renoue avec la victoire et s’impose au Bol d’Or avec un tour d’avance sur la Yamaha polonaise du Wójcik Racing Team et la BMW allemande du Team ERC Endurance. Moto Ain s’impose en Superstock sur une épreuve très mouvementée.

Le Suzuki Endurance Racing Team décroche sa 17e victoire au Bol d’Or avec Vincent Philippe, qui enregistre sa 9e victoire personnelle au Bol d’Or pour sa dernière participation, Etienne Masson et Gregg Black. L’équipe Suzuki officielle renoue surtout la victoire, sa première en Championnat du Monde depuis le Bol d’Or 2016 avec Vincent Philippe, Anthony Delhalle et Etienne Masson. Le Suzuki Endurance Racing Team fait une entrée magistrale en FIM EWC 2019-2020 en prenant la tête du classement avec 49 points.

Damien Saulnier, nouveau team manager du SERT, a reçu l’Anthony Dehalle EWC Spirit Trophy, reconnaissance de sa combativité sur cette course et depuis son arrivée cet été au Suzuki Endurance Racing Team.

Le Suzuki Endurance Racing Team devance un challenger inattendu, le Wójcik Racing Team. L’écurie polonaise sur Yamaha a animé tout le début de course sous la pluie avec Gino Rea, Christoffer Bergman et Axel Maurin et a tenu ensuite la concurrence à distance.

Un duel fratricide entre BMW en fin de course a opposé le Team ERC Endurance (Mathieu Gines, Julien da Costa et Louis Rossi) et le BMW Motorrad World Endurance Team (Ilya Mikhalchik, Julian Puffe et Kenny Foray). Le Team ERC Endurance l’emporte finalement avec 4 s d’avance sous le drapeau à damier sur la BMW officielle qui faisait son entrée en Endurance mondiale.

Deux Yamaha font une superbe fin de course. Parti en 23e position, Omega Maco Racing Team (Pawel Szkopek, Bjorn Estment et Karel Hanika) prend la cinquième place à l’arrivée devant le VRD Igol Pierret Experiences (Florian Alt, Florian Marino et Ricardo Brink).

Moto Ain, maitre du Superstock

Moto Ain réalise quasiment le sans faute. 7e à l’arrivée, cette Yamaha s’impose en Superstock en empoche les 40 points de la victoire dans cette catégorie mais aussi deux fois 10 points accordés sur les classements intermédiaires et les 4 points bonus pour sa 2e place Superstock sur la grille de départ. Son seul adversaire aura été le Team 33 Coyote Louit Moto, parti en pole position mais relégué en fond de classement après une chute.

Le BMRT 3D Maxxess Nevers (Kawasaki) termine 10e et 2e Superstock avec Anthony Loiseau, Jonathan Hardt et Julien Pilot. La 3e place Superstock a été arrachée par le Motors Events (Suzuki) avec James Westmoreland, Johan Nigon et Florent Tourné devant le Wójcik Racing Team 2.

Une édition mémorable

Ce 83e Bol d’Or restera dans l’histoire comme une épreuve très particulière. Comme en 1988 et en 1996 sur le circuit Paul Ricard, les conditions météo et une forte pluie ont imposé de suspendre la course de samedi à 18 h à dimanche matin à 6 h.

Trois heures après la reprise de la course sur une piste séchante, la casse moteur du leader, le F.C.C. TSR Honda France, a provoqué un bouleversement complet de la tête de course. Dans le sillage de la Honda, Loris Baz au guidon de la YART Yamaha et Erwan Nigon pour le Webike SRC Kawasaki France ont été piégés par la trace d’huile. Ces chutes sans gravité pour les pilotes, ont imposé l’abandon des deux équipes officielles dont les machines avaient pris feu.

La disparation de ces trois équipes officielles a éclairci l’horizon du Suzuki Endurance Racing Team. Animateur de la tête de course, l’équipe Suzuki a réussi à prendre de la distance avec la concurrence. L’adversaire le plus redoutable a été l’écurie polonaise Wójcik Racing Team.

Les fans bravent le mauvais temps

62 000 spectateurs ont assisté à cette édition 2019 du Bol d’Or malgré une météo difficile.

Prochain rendez-vous en Championnat du Monde FIM EWC 2019-2020, les 8 Hours of Sepang, nouvelle épreuve qui se disputera le samedi 14 décembre en Malaisie dans le cadre d’un double événement associant auto et moto avec le FIM EWC et le FIA WTCR/Oscaro.

Les résultats du Bol d'Or 2019

