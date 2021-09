A trois heures de l’arrivée, Yoshimura SERT Motul reste le maitre du jeu sur le circuit Paul Ricard. Moto Ain semble bien calé en 2e position pour son premier podium EWC. La 3e place se joue entre trois équipages Superstock.

Depuis presque 24 heures, Yoshimura SERT Motul caracole en tête. Seule rescapée parmi les formations officielles en vue en début de course, l’équipe Suzuki va s’appliquer à verrouiller cette place de leader jusqu’à 15 h avec Gregg Black, Xavier Simeon et Sylvain Guintoli.

Seule une erreur ou un souci mécanique pourrait priver Suzuki de la victoire car Moto Ain pointe à 15 tours du leader. Au guidon de cette Yamaha privée, Randy de Puniet, Robin Mulhauser et Roberto Rolfo sont depuis le départ dans le bon peloton. Un podium viendrait récompenser les efforts de cette équipe qui se lance cette saison en EWC après deux victoires en Coupe du monde FIM Superstock.

Derrière Moto Ain, trois équipes Superstock sont au coude à coude pour la 3e marche du podium. Cela se joue entre la Kawasaki du BMRT 3D Maxxess Nevers avec Anthony Loiseau, Jonathan Hardt et Julien Pilot, la Suzuki du No Limits Motor Team de Kevin Calia, Luca Scassa et Alexis Masbou, et le RAC41 ChromeBurner, seule Honda encore classée, avec Chris Leesch, Grégory Fastré et Wayne Tessels.

VRD Igol Experiences est 6e à midi mais surtout 3e placé en catégorie Formula EWC. Florian Alt, Florian Marino et Nico Terol ont joué dans le Top5 en début de course avant une chute.

Le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore (Superstock) aurait dû être dans ce peloton de tête mais une casse moteur a ajouté leur nom à la longue liste des abandons. Autre Superstock en vue, National Motos Honda s’est retiré sur fuite d’huile suite à des chutes.

A 3 h de l’arrivée, Il reste 20 équipages en piste. Les pluies de la nuit, de nombreuses chutes et des casses mécaniques ont déjà contraint plus de la moitié du plateau à l’abandon. Les favoris n’ont pas été épargnés. Des casses moteur ont touché Webike SRC Kawasaki France Trickstar, BMW Motorrad World Endurance Team, F.C.C. TSR Honda France et YART – Yamaha Official EWC Team. ERC Endurance-Ducati, calé en 3e position, a quitté la course suite à une chute.

Parmi les autres abandons sur casse moteur, on compte le Bolliger Team Switzerland et Wójcik Racing Team. 3ART Best of Bike a quitté la course, boite bloquée, suite à une chute. Le Team 33 Louit April Moto a tenté de poursuivre la course à deux pilotes après la blessure de Luca Vitali avant de rendre les armes.

